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"Пользуйтесь мозгами чаще. Думать — это не больно" - Фашик Донецкий о похоронах Гиви
Украинский блогер Фашик Донецкий на "Обозревателе" так описал похороны боевика Гиви в Донецке:
"Пока все диванные патриоты смакуют фотки оккупированого рф Донецка с похорон сепара гыви и зарядили какашкометатели, пришло время вновь потыкать в дерьмо головами тех, кто хавает картинку ватных сми.
Секте свидетелей распятого мальчика приготовить слюнометали к бою. Ватные сми орут о том, что на похороны охранника пришло целых 55 тыщов человек. Запоминаем эту цифру и начинаем думать.
На одном квадратном метре зимой вместится 3 человека. В летнее время поместится 4, но все ж будут тепло одеты, поэтому 3 . Теперь берем калькулятор в руки и делим 55000 на 3. Итого у нас получается- 18000 м кв.[18,333 тыс]
Теперь мыслим логично: где в центре Донецка есть место, на котором есть площадь 18 тыс м.кв? Центральная площадь Донецка имеет площадь 2000 м кв. 2000 м.кв — это аж 6000 тысяч человек. Повторяем вслух и запоминаем: 6000 человек всего вмещает центральная площадь.
Смотрим внимательно на фотки, на которых дружной толпой стоят бюджетники. На фотках четко видно, что стоят в рядах и шеренгах аж по 8 человек.
Вновь берем в руки недуховный калькулятор и начинаем считать.
Делим 55 тысяч тех, кто как бы пришел на похороны телефона на 8 и получаем 6875. Это у нас получается что? Правильно — 6875 шеренг по 8 человек типа пришли посмотреть на дохлого гиви и су*а все стояли прям на дороге.
Минусуем 6 тысяч людей на центральной площади. Итого у нас получается : 49 тыс. делим на 8 и выходит что? А выходит 6125 шеренг по 8 человек . Теперь представьте где это все количество людей можно расставить и посмотрите внимательно на карту оккупированого Донецка.
Ну а теперь о бюджетниках, которые добровольно, по спискам и на специальных автобусах пришли убедиться чи сдохло гиви. С каждой школы в Макеевке и Донецке запросили 7-10 человек. Школ в Макеевке и Донецке под 100 штук. Умножаем 7 х 100 и получаем 700 человек минимум . И это только школы.
Далее. Со студентами та же хе*ь. Умножаем 40 вузов на минимум 10 человек с вуза и получаем 400-500 человек.
Дальше больше. Берем оставшиеся бюджетные организации и вновь берем ненавистный калькулятор. Смело накидываем 3000 человек в это число. Сюда же плюсуем тех, кого под подписи на явку и под страхом увольнения свезли с городов области. Пойти на митинг в Донецке просто, если кто не в курсе — достаточно работать в бюджетной организации. А так как с работой с приходом шлюхского мира с работой на оккупированых полный пиз*ец, то пойдут все.
Итого: на похороны очередного, альфа-козла, слюни на которого пускает быдло, бухающее боярышник в хантымансийсков и прочих жоп цивилизаций, особо никто из местных жителей не горел желанием придти. Пропагандоны даже центральную площадь из упоротой ватки не смогли добровольно собрать.
Но по тв всем зрителям показали чудо. Чудо на улице Артема в Донецке.
Мораль: Украинец отличается от русского тем, что он умеет думать своей головой. Пользуйтесь мозгами чаще. Думать — это не больно".
Фото: dan-news.info/
Теги: Донецк, Донбасс, фашизм, похороны, Гиви
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