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Сегодня ночью жестокому обстрелу подверглась Красногоровка, разрушены жилые дома (ФОТО)

11.02.2017 09:59
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Сегодня ночью жестокому обстрелу подверглась Красногоровка, разрушены жилые дома (ФОТО)

В ночь на 11 февраля боевики нещадно обстреляли прифронтовую Красногоровку. Много разрушений. Об этом сообщил в facebooк председатель ВГА Олег Ливанчук.

"Сегодня всю ночь " рашисты" цинично и жестоко расстреливали Красногоровку очень много повреждений", - написал Ливанчук.



Фото: https://www.facebook.com/

Теги: Донбасс, Красногоровка, повреждения, боевики, обстрелы
 
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