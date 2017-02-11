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Сегодня ночью жестокому обстрелу подверглась Красногоровка, разрушены жилые дома (ФОТО)
11.02.2017 09:59
В ночь на 11 февраля боевики нещадно обстреляли прифронтовую Красногоровку. Много разрушений. Об этом сообщил в facebooк председатель ВГА Олег Ливанчук.
"Сегодня всю ночь " рашисты" цинично и жестоко расстреливали Красногоровку очень много повреждений", - написал Ливанчук.
Фото: https://www.facebook.com/
Теги: Донбасс, Красногоровка, повреждения, боевики, обстрелы
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