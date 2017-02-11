Риск новой эскалации ситуации на Донбассе остается высоким - ОБСЕ

11.02.2017 18:15

Количество нарушений режима прекращения огня на Донбассе снизилось, но остается неприемлемо высоким, заявил первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает "Интерфакс".

"Вы знаете о том высоком количестве нарушений режима прекращения огня, которые ОБСЕ зафиксировала на прошлой неделе. Нарушения значительно снизились за последние дни, но они по-прежнему остаются неприемлемо высокими. С полуночи 9 февраля до полночи 10 февраля миссия ОБСЕ зафиксировала 460 нарушений режима прекращения огня, в луганском регионе - 55 нарушений", - сказал А.Хуг на пресс-конференции в субботу в Донецке.

Он добавил, что с полуночи субботы до 01.30 миссия ОБСЕ зафиксировала около 500 нарушений режима прекращения огня.

А.Хуг также заявил, что риск новой эскалации ситуации на Донбассе остается высоким. "Причины нарушений остаются - наличие тяжелого вооружения на участках, где вооружение не должно находиться. Например, 5 февраля мы видели 2 танка Т-64 в Васильевке, а 3 февраля мы видели семь гаубиц в Макеевке, 6 февраля мы видели 11 гаубиц в Богоявленке, и это всего лишь некоторые из наших наблюдений. И до тех пор, пока это тяжелое вооружение находится там, где не должно находиться, риск вспышки насилия остается высоким", - сказал А.Хуг.

По его мнению, еще одна причина, по которой ситуация может снова обостриться, - слишком близкое расположение позиций противоборствующих сторон. "Если эти позиции так и останутся близко друг к другу, и между ними не останется расстояния, риск неизбежен", - заявил представитель ОБСЕ.