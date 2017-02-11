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Шахтер" собрал все голы команды на зимних сборах (ВИДЕО)

11.02.2017 16:52
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Шахтер" собрал все голы команды на зимних сборах (ВИДЕО)

На клубном канале "Шахтера" появилось видео со всеми голами "горняков", забитыми во время зимних сборов в 2017 году

За период предсезонной подготовки подопечные Паулу Фонсеки провели один матч в Испании и восемь контрольных встреч в Португалии. В девяти матчах "Шахтер" одержал семь побед и дважды сыграл вничью, забив 24 мяча. Самым результативным в составе "горняков" стал зимний новичок команды, аргентинец Густаво Бланко Лещук, на счету которого семь точных ударов.

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Фото: donbass.ua

Теги: Донбасс, футбол, шахтер , видео, гол
 
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