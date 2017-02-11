Последние новости раздела
- Шахтер" собрал все голы команды на зимних сборах (ВИДЕО)16:52
- Завтра в Авдеевку начнут возвращаться эвакуированные16:29
- "Минску -2" исполняется два года -сценарии для Донбасса и Украины16:22
- В Краматорск прибыл новый отряд полиции для отработки территории (ФОТО)16:02
- Бюджетников "ДНР" под страхом увольнения заставляют подписывать обращение против ВСУ15:52
- Боевики получили приказ от российских кураторов - препятствовать работе ОБСЕ15:12
- Гиви убили, чтобы не свидетельствовал против Путина - Жебривский15:08
- Кремль не будет наступать на Донбассе, будет только подливать туда керосинчика - политолог14:59
- В Мариуполе прошла акция в поддержку главы Нацполиции Донецкой области генерала Аброськина14:53
- ХК «Донбасс» оказал поддержку молодежной команде «Галицкие львы»14:30
Шахтер" собрал все голы команды на зимних сборах (ВИДЕО)
11.02.2017 16:52
На клубном канале "Шахтера" появилось видео со всеми голами "горняков", забитыми во время зимних сборов в 2017 году
За период предсезонной подготовки подопечные Паулу Фонсеки провели один матч в Испании и восемь контрольных встреч в Португалии. В девяти матчах "Шахтер" одержал семь побед и дважды сыграл вничью, забив 24 мяча. Самым результативным в составе "горняков" стал зимний новичок команды, аргентинец Густаво Бланко Лещук, на счету которого семь точных ударов.
4
Фото: donbass.ua
Теги: Донбасс, футбол, шахтер , видео, гол
Читайте также:
- Завтра в Авдеевку начнут возвращаться эвакуированные16:29
- "Минску -2" исполняется два года -сценарии для Донбасса и Украины16:22
- В Краматорск прибыл новый отряд полиции для отработки территории (ФОТО)16:02
- Бюджетников "ДНР" под страхом увольнения заставляют подписывать обращение против ВСУ15:52
- ФСБ России анонимно опрашивает жителей оккупированного Донбасса об отношении к Захарченко15:28
- Боевики получили приказ от российских кураторов - препятствовать работе ОБСЕ15:12
- Гиви убили, чтобы не свидетельствовал против Путина - Жебривский15:08
- Кремль не будет наступать на Донбассе, будет только подливать туда керосинчика - политолог14:59
- В Мариуполе прошла акция в поддержку главы Нацполиции Донецкой области генерала Аброськина14:53
- ХК «Донбасс» оказал поддержку молодежной команде «Галицкие львы»14:30
- В Украине могут ввести пеню за несвоевременную оплату коммунальных услуг16:43
- Завтра в Авдеевку начнут возвращаться эвакуированные16:29
- "Минску -2" исполняется два года -сценарии для Донбасса и Украины16:22
- В Краматорск прибыл новый отряд полиции для отработки территории (ФОТО)16:02
- Бюджетников "ДНР" под страхом увольнения заставляют подписывать обращение против ВСУ15:52
- В Японии создали искусственных пчёл (ВИДЕО)15:45
- ФСБ России анонимно опрашивает жителей оккупированного Донбасса об отношении к Захарченко15:28
- Боевики получили приказ от российских кураторов - препятствовать работе ОБСЕ15:12
- Гиви убили, чтобы не свидетельствовал против Путина - Жебривский15:08
- Кремль не будет наступать на Донбассе, будет только подливать туда керосинчика - политолог14:59
- Ученые выяснили, почему раньше помидоры были вкуснее22:15
- Ученые выяснили, когда снятся вещие сны21:53
- Это простое средство поможет избавиться от многих болезней и укрепит имунитет19:43
- "Какие там бандеровцы" - раненый житель Авдеевки поблагодарил врачей за спасение07:30
- Волосся розкаже про характер22:03
- Як жити з маминим синочком?19:15
- Герпес на губах: все, что вам необходимо знать об этом18:48
- 11 самых распространенных заблуждений о здоровье18:18
- Як підвищити самооцінку в колективі?08:42
- Фронтовой словарь обывателя08:35
- На Донбассе страшные потери. Путин сделал громкое заявление
- Под Мариуполем начался ад
- В Украине собрана армия «зеленых человечков», готовых убивать украинцев. ВИДЕО
- Взрывом срезало часть головы и оторвало одну ногу
- Путин отправляет на Донбасс «тяжелую артиллерию»
- Убийство Гиви может стать для Украины большой проблемой - Геращенко
- "Пацаны, вы умерли не зря, нас боятся" - синий Захарченко на похоронах боевика Гиви (ВИДЕО)
- Согласовано "спокойное" возвращение "ЛДНР" в Украину, от восстановления Донбасса Кремль пытается увильнуть - российский пропагандист
- Боевики анонсировали обстрел Мариуполя, предупреждая, что жертв среди мирного населения будет очень много
- Террориста подорвали в собственном кабинете - Стрелков озвучил первые подробности