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Архив - Донецкая область

Славянская ТЭС перешла на аварийный режим работы из-за нехватки угля

11.02.2017 18:59
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Славянская ТЭС перешла на аварийный режим работы из-за нехватки угля

Славянская ТЭС вынуждена была перейти работать на старую очередь – аварийным режим работы из-за "торговой блокады" на Донбассе. Об этом сообщил директор предприятия Валерий Черепий,  передает "Сегодня".

Отмечается, что ТЭС сейчас способна отапливать только Николаевку и саму станцию. 

По словам руководителя предприятия, в случае продолжения блокады, угля на ТЭС не хватит до окончания отопительного сезона. 

В пятницу участники "торговой блокады" на Донбассе заблокировали ветку железной дороги на направлении Ясиноватая-Константиновка. 

Ранее "Укрзализныця" сообщала, что убытки от блокировки парных путей перегона Курдюмовка-Бахмут 484 км, поезда №4852 и локомотива серии ЧМЭ3, которая продолжается со 2 февраля, уже превысили 33 млн грн. Сумма нанесенного ущерба от действий блокировщиков тепловоза и 57 пустых грузовых вагонов на перегоне Шипилово - Светланово, которые продолжаются с 25 января, составила 8,4 млн гривен, по состоянию на 7 февраля. 


Фото: https://daily.rbc.ua

Теги: Донбасс, Славянск, аварийное состояние, блокада
 
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