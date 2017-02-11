Славянская ТЭС перешла на аварийный режим работы из-за нехватки угля

11.02.2017 18:59

Славянская ТЭС вынуждена была перейти работать на старую очередь – аварийным режим работы из-за "торговой блокады" на Донбассе. Об этом сообщил директор предприятия Валерий Черепий, передает "Сегодня".



Отмечается, что ТЭС сейчас способна отапливать только Николаевку и саму станцию.



По словам руководителя предприятия, в случае продолжения блокады, угля на ТЭС не хватит до окончания отопительного сезона.



В пятницу участники "торговой блокады" на Донбассе заблокировали ветку железной дороги на направлении Ясиноватая-Константиновка.



Ранее "Укрзализныця" сообщала, что убытки от блокировки парных путей перегона Курдюмовка-Бахмут 484 км, поезда №4852 и локомотива серии ЧМЭ3, которая продолжается со 2 февраля, уже превысили 33 млн грн. Сумма нанесенного ущерба от действий блокировщиков тепловоза и 57 пустых грузовых вагонов на перегоне Шипилово - Светланово, которые продолжаются с 25 января, составила 8,4 млн гривен, по состоянию на 7 февраля.