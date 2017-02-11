- В Мариуполе на заснеженной дороге произошло 2 ДТП (ФОТО)19:44
- В Мариуполе задержали преступников, напавших на прохожего с игрушечным пистолетом19:05
- Славянская ТЭС перешла на аварийный режим работы из-за нехватки угля18:59
- Боевики 28 раз обстреляли силы АТО, двое украинских военных ранены18:39
- Кто может пересекать блокпосты Донбасса вне очереди18:34
- Риск новой эскалации ситуации на Донбассе остается высоким - ОБСЕ18:15
- Хуг озвучил число жертв среди мирного населения на Донбассе за последние дни17:58
- РФ готовит к переброске на Донбасс партию российских военных, воевавших в Сирии 17:47
- Полиция Донетчины с начала года задержала 31 боевика17:39
- Шахтер" собрал все голы команды на зимних сборах (ВИДЕО)16:52
Славянская ТЭС перешла на аварийный режим работы из-за нехватки угля
Славянская ТЭС вынуждена была перейти работать на старую очередь – аварийным режим работы из-за "торговой блокады" на Донбассе. Об этом сообщил директор предприятия Валерий Черепий, передает "Сегодня".
Отмечается, что ТЭС сейчас способна отапливать только Николаевку и саму станцию.
По словам руководителя предприятия, в случае продолжения блокады, угля на ТЭС не хватит до окончания отопительного сезона.
В пятницу участники "торговой блокады" на Донбассе заблокировали ветку железной дороги на направлении Ясиноватая-Константиновка.
Ранее "Укрзализныця" сообщала, что убытки от блокировки парных путей перегона Курдюмовка-Бахмут 484 км, поезда №4852 и локомотива серии ЧМЭ3, которая продолжается со 2 февраля, уже превысили 33 млн грн. Сумма нанесенного ущерба от действий блокировщиков тепловоза и 57 пустых грузовых вагонов на перегоне Шипилово - Светланово, которые продолжаются с 25 января, составила 8,4 млн гривен, по состоянию на 7 февраля.
Фото: https://daily.rbc.ua
Теги: Донбасс, Славянск, аварийное состояние, блокада
- Чиновники издеваются над сиротами, или Осколки многодетного счастья
- 27 тысяч ребят начали взрослую жизнь
- Фотособытия недели (21-27 мая). Байкеры, собаки, студентки и индейцы показали себя
- Озверевшие от "счастья" ДНРовцы не могут простить Украине "коварства"
- В поезде служебная собака учуяла наркомана с травкой
- В Мариуполе на заснеженной дороге произошло 2 ДТП (ФОТО)19:44
- В Мариуполе задержали преступников, напавших на прохожего с игрушечным пистолетом19:05
- Славянская ТЭС перешла на аварийный режим работы из-за нехватки угля18:59
- Боевики 28 раз обстреляли силы АТО, двое украинских военных ранены18:39
- Кто может пересекать блокпосты Донбасса вне очереди18:34
- Риск новой эскалации ситуации на Донбассе остается высоким - ОБСЕ18:15
- Хуг озвучил число жертв среди мирного населения на Донбассе за последние дни17:58
- РФ готовит к переброске на Донбасс партию российских военных, воевавших в Сирии 17:47
- Полиция Донетчины с начала года задержала 31 боевика17:39
- Не вышли на связь разведчики ВСУ в Луганской области17:02
- В Мариуполе на заснеженной дороге произошло 2 ДТП (ФОТО)19:44
- Умер основатель Нью-Йоркской группы, поэт Богдан Бойчук19:25
- В Мариуполе задержали преступников, напавших на прохожего с игрушечным пистолетом19:05
- Славянская ТЭС перешла на аварийный режим работы из-за нехватки угля18:59
- В Киеве начали громить офисы Ахметова18:42
- Боевики 28 раз обстреляли силы АТО, двое украинских военных ранены18:39
- Кто может пересекать блокпосты Донбасса вне очереди18:34
- Росія агітує росіян переселятись до Криму18:27
- Риск новой эскалации ситуации на Донбассе остается высоким - ОБСЕ18:15
- Австралийскии подросток открыл звезду, не отходя от домашнего компьютера18:00
- Ученые выяснили, почему раньше помидоры были вкуснее22:15
- Ученые выяснили, когда снятся вещие сны21:53
- Это простое средство поможет избавиться от многих болезней и укрепит имунитет19:43
- "Какие там бандеровцы" - раненый житель Авдеевки поблагодарил врачей за спасение07:30
- Волосся розкаже про характер22:03
- Як жити з маминим синочком?19:15
- Герпес на губах: все, что вам необходимо знать об этом18:48
- 11 самых распространенных заблуждений о здоровье18:18
- Як підвищити самооцінку в колективі?08:42
- Фронтовой словарь обывателя08:35
- На Донбассе страшные потери. Путин сделал громкое заявление
- Под Мариуполем начался ад
- В Украине собрана армия «зеленых человечков», готовых убивать украинцев. ВИДЕО
- Взрывом срезало часть головы и оторвало одну ногу
- Путин отправляет на Донбасс «тяжелую артиллерию»
- Убийство Гиви может стать для Украины большой проблемой - Геращенко
- "Пацаны, вы умерли не зря, нас боятся" - синий Захарченко на похоронах боевика Гиви (ВИДЕО)
- Согласовано "спокойное" возвращение "ЛДНР" в Украину, от восстановления Донбасса Кремль пытается увильнуть - российский пропагандист
- Жириновский заявлениями о Донбассе сразил даже видавшего виды пропагандиста Соловьева на росТВ (ВИДЕО)
- Боевики анонсировали обстрел Мариуполя, предупреждая, что жертв среди мирного населения будет очень много