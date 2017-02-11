Тарута: Железнодорожная блокада Донбасса - это обман народа

11.02.2017 20:19

Блокада железнодорожного сообщения с Донбассом является преступлением и совершается внутренними врагами Украины ради политического пиара, об этом сообщил экс-глава Донецкой областной государственной администрации Сергей Тарута во время посещения Мариуполя, пишет 112.ua.

"Депутаты, которые сегодня блокируют, хотят получить себе пиар, пиар ценой того, что будут остановлены заводы, в том числе пострадает Мариуполь, и начнутся веерные отключения по всей Украине. Более того, они извращают факты, говорят, что борются с тем, что это может финансировать терроризм, не говоря правду украинскому населению, что деньги от реализации продукции предприятий, которые находятся на оккупированной территории и работают в рамках существующих правил, которые утверждены тем же Советом национальной безопасности, Кабинетом министров, эти деньги не поступают на ту территорию, эти деньги все поступают в банковскую систему, которая находится на территории Украины. И никаких взаимоотношений живыми деньгами там не происходит", - сообщил Тарута.

По словам Таруты, инициаторы блокады железнодорожного сообщения обманывают украинцев, поскольку заявляют, что блокадой препятствуют контрабанде, однако контрабанда не перемещается по железной дороге.

Как сообщалось, на Донбассе продолжается блокада железнодорожного сообщения людьми с оружием. Эксперты среди прочего уже заявили, что блокада приведет к веерным отключением электричества по всей стране уже в конце февраля.