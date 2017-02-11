Те, кто "защищал" "русский мир" на Донбассе опасны для России - журналист

11.02.2017 09:19

Известный журналист Александр Невзоров сообщил, что боевики так называемых "ДНР-ЛНР" представляют угрозу для жителей России. Своим мнением он поделился в интервью радиостанции "Эхо Москвы", передает "Апостроф".

По словам журналиста, в южной части РФ отмечается значительный рост числа преступлений, а "добровольцы" из так называемых республик обустраивают многочисленные оружейные схроны в РФ.

"Мы видим в Петербурге в музее сепаратистов людей, которые просто на визит милиции уже отвечаю огнем через дверь. Огнем – я не знаю, там охотничьих ружей или автоматов, но вот на таком уровне уже ведется разговор", - приводит пример Невзоров.

По его мнению, не стоит переоценивать боевиков в том, что они хорошо умеют воевать. Единственное, что получается у этих людей – "стрелять и беспредельничать". Невзоров придерживается мысли, что люди, которые прошли школу насилия, не нужны РФ, потому что будут играть на дестабилизацию ситуации.

"Они вкусили там легких денег, легкой крови, легкой возможности самоутверждения и других, скажем так, криминальных радостей, конечно, они потащат это все обратно в Россию. И уже потащили", - подытожил журналист.