Тема Донбасса в России слита - российский писатель

11.02.2017 07:16

Владимир Путин будет поддерживать напряжение на Донбассе, однако очевидно, что Кремль фактически слил псевдореспублики ДНР и ЛНР.

Такое мнение высказал российский журналист и публицист Виктор Шендерович в эфире радиостанции "Эхо Москвы", передает apostrophe.ua.

Он, в частности, прокомментировал убийство в Макеевке одного из главарей боевиков ДНР Гиви.

"Это преступник, это военный преступник. Есть мотивы и у московских кураторов: мы заметили, что повальный мор среди полевых командиров, и так далее…", - говорит Шендерович.

Журналист обратил внимание на интересную деталь с главарями боевиков: "Там (на оккупированном Донбассе – ред.) собственно уже почти никого не осталось из местных-то. Все как-то тихо разъехались. Стрелков в Москве. Кто-то в Крыму. Там тихонечко слито это все".

"И Путин только будет продолжать поддерживать напряжение, чтобы истощать Украину и торговать этим с Западом. А сама тема — она в России, конечно слита", - подчеркнул Шендерович.