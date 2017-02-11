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Тема Донбасса в России слита - российский писатель
Владимир Путин будет поддерживать напряжение на Донбассе, однако очевидно, что Кремль фактически слил псевдореспублики ДНР и ЛНР.
Такое мнение высказал российский журналист и публицист Виктор Шендерович в эфире радиостанции "Эхо Москвы", передает apostrophe.ua.
Он, в частности, прокомментировал убийство в Макеевке одного из главарей боевиков ДНР Гиви.
"Это преступник, это военный преступник. Есть мотивы и у московских кураторов: мы заметили, что повальный мор среди полевых командиров, и так далее…", - говорит Шендерович.
Журналист обратил внимание на интересную деталь с главарями боевиков: "Там (на оккупированном Донбассе – ред.) собственно уже почти никого не осталось из местных-то. Все как-то тихо разъехались. Стрелков в Москве. Кто-то в Крыму. Там тихонечко слито это все".
"И Путин только будет продолжать поддерживать напряжение, чтобы истощать Украину и торговать этим с Западом. А сама тема — она в России, конечно слита", - подчеркнул Шендерович.
Фото: https://www.obozrevatel.com/
Теги: Россия, Донбасс, война, темная материя, слива
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