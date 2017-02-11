Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Тема Донбасса в России слита - российский писатель

11.02.2017 07:16
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Тема Донбасса в России слита - российский писатель

Владимир Путин будет поддерживать напряжение на Донбассе, однако очевидно, что Кремль фактически слил псевдореспублики ДНР и ЛНР.

Такое мнение высказал российский журналист и публицист Виктор Шендерович в эфире радиостанции "Эхо Москвы", передает apostrophe.ua.

Он, в частности, прокомментировал убийство в Макеевке одного из главарей боевиков ДНР Гиви.

"Это преступник, это военный преступник. Есть мотивы и у московских кураторов: мы заметили, что повальный мор среди полевых командиров, и так далее…", - говорит Шендерович.

Журналист обратил внимание на интересную деталь с главарями боевиков: "Там (на оккупированном Донбассе – ред.) собственно уже почти никого не осталось из местных-то. Все как-то тихо разъехались. Стрелков в Москве. Кто-то в Крыму. Там тихонечко слито это все".

"И Путин только будет продолжать поддерживать напряжение, чтобы истощать Украину и торговать этим с Западом. А сама тема — она в России, конечно слита", - подчеркнул Шендерович.


Фото: https://www.obozrevatel.com/

Теги: Россия, Донбасс, война, темная материя, слива
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх