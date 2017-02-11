В Донецке возобновляется движение автобуса № 30

11.02.2017 13:35

С 13 февраля в будние дни возобновляется движение автобуса большой вместимости коммунального предприятия администрации г. Донецка "Донэлектроавтотранс" по городскому маршруту №30 "ДК "Горняк" – пр.Богдана Хмельницкого – ДС "Крытый рынок".

Об этом сообщает "Донецкая городская администрация".

Расписание движения автобуса по маршруту №30

"ДК "Горняк" – пр.Богдана Хмельницкого – ДС "Крытый рынок"