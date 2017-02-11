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В Донецке возобновляется движение автобуса № 30

11.02.2017 13:35
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В Донецке возобновляется движение автобуса № 30

С 13 февраля в будние дни возобновляется движение автобуса большой вместимости коммунального предприятия администрации г. Донецка "Донэлектроавтотранс" по городскому маршруту №30 "ДК "Горняк" – пр.Богдана Хмельницкого – ДС "Крытый рынок".

Об этом сообщает "Донецкая городская администрация".

Расписание движения автобуса по маршруту №30 

"ДК "Горняк" – пр.Богдана Хмельницкого – ДС "Крытый рынок"

Время отправления с ДК "Горняк"

Время отправления с ДС "Крытый рынок"

06 час. 11 мин.

6 час. 53 мин.

07 час. 30 мин.

8 час. 12 мин.

08 час. 49 мин.

14 час. 39 мин.

15 час. 16 мин.

15 час. 58 мин.

16 час. 35 мин.

17 час. 17 мин.

Фото: lifedon.com.ua

Теги: Донецк, Донбасс, движение, автобус, маршрут
 
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