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В Донецке возобновляется движение автобуса № 30
11.02.2017 13:35
С 13 февраля в будние дни возобновляется движение автобуса большой вместимости коммунального предприятия администрации г. Донецка "Донэлектроавтотранс" по городскому маршруту №30 "ДК "Горняк" – пр.Богдана Хмельницкого – ДС "Крытый рынок".
Об этом сообщает "Донецкая городская администрация".
Расписание движения автобуса по маршруту №30
"ДК "Горняк" – пр.Богдана Хмельницкого – ДС "Крытый рынок"
|
Время отправления с ДК "Горняк"
|
Время отправления с ДС "Крытый рынок"
|
06 час. 11 мин.
|
6 час. 53 мин.
|
07 час. 30 мин.
|
8 час. 12 мин.
|
08 час. 49 мин.
|
14 час. 39 мин.
|
15 час. 16 мин.
|
15 час. 58 мин.
|
16 час. 35 мин.
|
17 час. 17 мин.
Фото: lifedon.com.ua
Теги: Донецк, Донбасс, движение, автобус, маршрут
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