В Донецкой области задержан боевик, который направлялся в Мариуполь за загранпаспортом

11.02.2017 12:49

Участник бандформирования "Казачий союз "Область войска Донского" был задержан на КПВВ "Пищевик" при попытке попасть в Мариуполь для оформления загранпаспорта. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

В результате такой проверки на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда под Мариуполем был остановлен 31-летний житель оккупированного Донецка. За несколько минут полицейские узнали, что пассажир автобуса причастен к незаконным вооруженным формированиям.



Сотрудники полиции опросили задержанного. Было установлено, что он присоединился к боевикам в сентябре 2014 года по предложению своего знакомого. Соблазнила мужчину зарплата в 5 тысяч гривен.



Наемнику выдали автомат и три месяца он осуществлял охрану захваченного здания гостиницы "Прага" в Донецке - в то время там базировались "казаки".



"Зарплату боевик получил только через два месяца, а дальше заявили, что «денег нет». Но ушел из рядов НВФ мужчина только потому, что жена настояла. Дело в том, что он жил на казарменном положении и дома появлялся редко - когда отпускали. Такое рабство за бесценок не устраивало вторую половину, и боевик уволился. Но работы в "процветающей республике" не было, и бывший участник бандформирования поехал на заработки в РФ, где батрачил в строительной бригаде. Поняв, что здесь дончан считают "вторым сортом", вернулся к жене", - говорится в сообщении.



В Мариуполь бывший боевик направлялся, чтобы оформить загранпаспорта себе и своей жене.



Открыто уголовное производство по ч.2 ст.260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" Уголовного кодекса Украины.



На прошлой неделе полицейские собрали доказательства противоправной деятельности 6 участников незаконных вооруженных формирований в возрасте от 22 до 59 лет. Среди них - жители Донецка, Лимана, Дружковки, Славянска, Новолуганского. Всем объявлено о подозрении, вскоре они предстанут перед судом.



С начала года полицией Донецкой области года объявлено о подозрении 35 боевикам, задержан 31, объявлены в розыск - 4.