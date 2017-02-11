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Архив - Донецкая область

В Краматорск прибыл новый отряд полиции для отработки территории (ФОТО)

11.02.2017 16:02
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В Краматорск прибыл новый отряд полиции для отработки территории (ФОТО)

В Краматорске сегодня, 11 февраля, стартовали усиленные мероприятия по отработке территории при поддержке сводного отряда полиции из числа сотрудников областного главка и роты спецназначения полиции.

Об этом сообщается на сайте областного управления Нацполиции.

«Усиленные оперативно-превентивные мероприятия, инициированые руководством Национальной полиции Украины, проводятся на территории всего Донецкого региона, и продлятся до 28 февраля», говорится в тексте.

Также отмечается, что «сегодня для усиления правоохранителей к Краматорске прибыл сводный отряд из Главного управления Национальной полиции в Донецкой области, который уделит особое внимание въездам и выездам из города».

«Основные направления работы правоохранителей — выявление на изъятие из незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывоопасных предметов и наркотических веществ, выявления лиц, причастных к незаконным вооруженным формированиям и лиц, находящихся в розыске. Кроме того, правоохранители проверят владельцев зарегистрированного оружия на предмет соблюдения ими правил его хранения», — добавили правоохранители.


Фото: https://dn.npu.gov.ua

Теги: Донбасс, Краматорск, порка, Полиция Донбасса, отработка
 
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