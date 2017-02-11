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В Мариуполе прошла акция в поддержку главы Нацполиции Донецкой области генерала Аброськина
11.02.2017 14:53
Сегодня в Мариуполе на площади Свободы проходил митинг в поддержку главы полиции Донецкой области Вячеслава Аброськина, сообщает 0629.com.ua.
Около 20 человек стоят с плакатами в руках: "Полиция доказала не словами а реальными делами", "Наша полиция - мы с вами!". Также у активистов в руках флаги, которые они сшили собственноручно.
"Мы крайне возмущены последними событиями, когда стали поговаривать что генерала Абоськина собираются уволить и убрать с области, - рассказала председатель общественной организации "Народный адвокат" Елена Шевченко. - Это человек, который много сделал для города, он обеспечивает нашу безопасность. Нельзя с ним так поступать".
Активисты хотят, чтобы их заметили в Киеве и оставили Аброськина в покое.
Фото: https://www.0629.com.ua/
Теги: Донбасс, Мариуполь, митинг, поддержка, Вячеслав Аброськин
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