В Мариуполе задержали преступников, напавших на прохожего с игрушечным пистолетом

11.02.2017 19:05

В Мариуполе Донецкой области задержали троих мужчин, которые напали на прохожего с игрушечным пистолетом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Национальной полиции в Донецкой области.

Сообщение о происшествии поступило в полицию около часа ночи 10 февраля от жителя, который стал жертвой разбоя. По его словам, трое неизвестных за отказ дать сигарету избили его и отобрали сначала мобильный телефон. Когда же потерпевшему удалось убежать, товарищи догнали его, вернули мобильный, но зато проверили карманы и завладели 120 грн. Все время один из нападавших угрожал потерпевшему игрушечным оружием, которое затем выбросил.

Во время задержания оказалось, что часть денег они успели потратить, другая - изъята.

Что касается задержанных, двое из них – жители Мариуполя, которые ранее уже отбывали наказание: один за грабеж, а его подельник - за разбой. Третий, житель Тельмановского района, в поле зрения полицейских ранее не попадал. Все они в возрасте от 26 до 34 лет.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 187 "Разбой" Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас полицейские проводят розыскные мероприятия, направленные на установление мес