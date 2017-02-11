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В Мариуполе задержали преступников, напавших на прохожего с игрушечным пистолетом
В Мариуполе Донецкой области задержали троих мужчин, которые напали на прохожего с игрушечным пистолетом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Национальной полиции в Донецкой области.
Сообщение о происшествии поступило в полицию около часа ночи 10 февраля от жителя, который стал жертвой разбоя. По его словам, трое неизвестных за отказ дать сигарету избили его и отобрали сначала мобильный телефон. Когда же потерпевшему удалось убежать, товарищи догнали его, вернули мобильный, но зато проверили карманы и завладели 120 грн. Все время один из нападавших угрожал потерпевшему игрушечным оружием, которое затем выбросил.
Во время задержания оказалось, что часть денег они успели потратить, другая - изъята.
Что касается задержанных, двое из них – жители Мариуполя, которые ранее уже отбывали наказание: один за грабеж, а его подельник - за разбой. Третий, житель Тельмановского района, в поле зрения полицейских ранее не попадал. Все они в возрасте от 26 до 34 лет.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 187 "Разбой" Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас полицейские проводят розыскные мероприятия, направленные на установление мес
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, Мариуполь, нападение, Полиция Донбасса, мужчины
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