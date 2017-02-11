Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Мариуполе задержали преступников, напавших на прохожего с игрушечным пистолетом

11.02.2017 19:05
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Мариуполе задержали преступников, напавших на прохожего с игрушечным пистолетом

В Мариуполе Донецкой области задержали троих мужчин, которые напали на прохожего с игрушечным пистолетом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Национальной полиции в Донецкой области.

Сообщение о происшествии поступило в полицию около часа ночи 10 февраля от жителя, который стал жертвой разбоя. По его словам, трое неизвестных за отказ дать сигарету избили его и отобрали сначала мобильный телефон. Когда же потерпевшему удалось убежать, товарищи догнали его, вернули мобильный, но зато проверили карманы и завладели 120 грн. Все время один из нападавших угрожал потерпевшему игрушечным оружием, которое затем выбросил.

Во время задержания оказалось, что часть денег они успели потратить, другая - изъята.

Что касается задержанных, двое из них – жители Мариуполя, которые ранее уже отбывали наказание: один за грабеж, а его подельник - за разбой. Третий, житель Тельмановского района, в поле зрения полицейских ранее не попадал. Все они в возрасте от 26 до 34 лет.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 187 "Разбой" Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас полицейские проводят розыскные мероприятия, направленные на установление мес


Фото: 112.ua/

Теги: Донбасс, Мариуполь, нападение, Полиция Донбасса, мужчины
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх