"Власти ДНР" решили оказать помощь переселенцам

11.02.2017 08:28

Аппарат так называемого "омбудсмена" ДНР за прошедшую неделю якобы "выдал 37 переселенцам направление на поселение в пункты временного размещения", сообщают сепаратистские СМИ.

Отмечается, что "с 4 по 10 февраля 2017 года по вопросам вынужденных переселенцев обратилось 45 человек, 37-ми из которых были выданы направления на поселение в пункты временного размещения".

В представительстве "уполномоченного по правам человека" в "ДНР" заявили, что "18 человек были направлены в ПВР Харызска, 17 — Донецка и два переселенца — в Макеевку (временно оккупированная территория Донецкой области).