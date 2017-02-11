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"Власти ДНР" решили оказать помощь переселенцам
11.02.2017 08:28
Аппарат так называемого "омбудсмена" ДНР за прошедшую неделю якобы "выдал 37 переселенцам направление на поселение в пункты временного размещения", сообщают сепаратистские СМИ.
Отмечается, что "с 4 по 10 февраля 2017 года по вопросам вынужденных переселенцев обратилось 45 человек, 37-ми из которых были выданы направления на поселение в пункты временного размещения".
В представительстве "уполномоченного по правам человека" в "ДНР" заявили, что "18 человек были направлены в ПВР Харызска, 17 — Донецка и два переселенца — в Макеевку (временно оккупированная территория Донецкой области).
Фото: https://donpress.com/
Теги: Донбасс, помощь, ДНР, переселенцы
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