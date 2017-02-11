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Архив - Донецкая область

За минувшие сутки потерь среди украинских военных нет - министерство обороны

11.02.2017 13:48
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За минувшие сутки потерь среди украинских военных нет - министерство обороны

Ни один военнослужащий Вооруженных сил Украины не погиб и не был ранен за минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны, сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен", - сказал он на брифинге в субботу в Киеве.

А.Мотузяник проинформировал, что на луганском направлении самой горячей точкой был н.п. Крымское, там противник применил легкое вооружение и минометы. Всего по позициям сил АТО было выпущено 20 минометных мин. В Попаснянском районе зафиксировано 2 провокации с применением стрелкового оружия.

На донецком направлении боевики вели огонь из легкого вооружения по Авдеевке практически в круглосуточном режиме. Два минометных обстрела имели место в авдеевской промзоне, там же противник трижды открывал огонь из танка. Минометы НВФ также применили в Опытном, Невельском. На Светлодарской дуге противник открывал огонь из стрелкового оружия. Всего за сутки на донецком направлении и зафиксировано 24 обстрела.

На мариупольском направлении в Красногоровке боевики применили РСЗО "Град", выпусти из него 20 ракет. Также 10 раз стреляли из танка, неоднократно открывали огонь из минометов. На участке Павлополь-Широкино противник применял стрелковое вооружение. Всего за сутки а мариупольском направлении зафиксировано 35 случаев нарушения режима прекращения огня.


Фото: 112.ua

Теги: Донбасс, война, боевики, потери, обстрелы
 
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