За прошедшие сутки боевики 63 раза обстреляли позиции ВСУ, применяли танки, "Грады" 120-мм минометы

11.02.2017 07:26

За минувшие сутки в зоне АТО было зафиксировано 63 обстрела, потерь среди украинских военных нет. Об этом пресс-центр АТО сообщил на странице в Facebook.

На Мариупольском направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали Гнутовое, Павлополь, Широкино, Водяное. В районе Красногоровки они применили системы залпового огня БМ-21 "Град". Кроме того, обстреливали украинские позиции из танков и минометов различных калибров.

На Донецком направлении из 120-мм минометов боевики обстреливали Авдеевку, Невельское, Опытное. Из гранатометов и стрелкового оружия били по Новгородскому, Невельскому, Луганскому и Зайцевому. По украинским позициям в районе Авдеевки, Луганского и Верхнеторецкого огонь вели снайперы.

На Луганском направлении из 120-мм минометов обстреливали Крымское, по Новозвановке били из гранатометов и стрелкового оружия.