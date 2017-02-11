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Архив - Донецкая область

За прошедшие сутки боевики 63 раза обстреляли позиции ВСУ, применяли танки, "Грады" 120-мм минометы

11.02.2017 07:26
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За прошедшие сутки боевики 63 раза обстреляли позиции ВСУ, применяли танки, "Грады" 120-мм минометы

За минувшие сутки в зоне АТО было зафиксировано 63 обстрела, потерь среди украинских военных нет. Об этом пресс-центр АТО сообщил на странице в Facebook.

На Мариупольском направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали Гнутовое, Павлополь, Широкино, Водяное. В районе Красногоровки они применили системы залпового огня БМ-21 "Град". Кроме того, обстреливали украинские позиции из танков и минометов различных калибров. 

На Донецком направлении из 120-мм минометов боевики обстреливали Авдеевку, Невельское, Опытное. Из гранатометов и стрелкового оружия били по Новгородскому, Невельскому, Луганскому и Зайцевому. По украинским позициям в районе Авдеевки, Луганского и Верхнеторецкого огонь вели снайперы.

На Луганском направлении из 120-мм минометов обстреливали Крымское, по Новозвановке били из гранатометов и стрелкового оружия. 


Фото: 112.ua

Теги: Донбасс, война, боевики, обстрелы
 
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