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За прошедшие сутки боевики 63 раза обстреляли позиции ВСУ, применяли танки, "Грады" 120-мм минометы
За минувшие сутки в зоне АТО было зафиксировано 63 обстрела, потерь среди украинских военных нет. Об этом пресс-центр АТО сообщил на странице в Facebook.
На Мариупольском направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали Гнутовое, Павлополь, Широкино, Водяное. В районе Красногоровки они применили системы залпового огня БМ-21 "Град". Кроме того, обстреливали украинские позиции из танков и минометов различных калибров.
На Донецком направлении из 120-мм минометов боевики обстреливали Авдеевку, Невельское, Опытное. Из гранатометов и стрелкового оружия били по Новгородскому, Невельскому, Луганскому и Зайцевому. По украинским позициям в районе Авдеевки, Луганского и Верхнеторецкого огонь вели снайперы.
На Луганском направлении из 120-мм минометов обстреливали Крымское, по Новозвановке били из гранатометов и стрелкового оружия.
Фото: 112.ua
Теги: Донбасс, война, боевики, обстрелы
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- Американский спутник-разведчик совершил пролет над Донбассом22:37
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