- "Власти ДНР" намерены вводить временные администрации на предприятия зарегистрированные в Украине09:08
- Блокпосты на линии разграничения: на КПВВ "Марьинка" и "Майорск" скопилось много автомобилей, в "Новотроицком" и "Гнутово" - свободно08:44
- "Власти ДНР" решили оказать помощь переселенцам08:28
- Захарченко и Плотницкий тоже попадут под зачистку - политолог дал свой прогноз (ВИДЕО)08:17
- "Война не кончается там, где затихает гул от ракет" - блогер об Авдеевке, войне и Донбассе08:08
- Если перекроем линию разграничения, шахты закроются навсегда, а заводы разворуют - Жебривский (ВИДЕО)07:54
- Чиновник назвал сроки возвращения оккупированного Донбасса в Украину07:43
- "Власти ДНР" требуют от предпринимателей-нерезидентов платить налоги "республике", иначе будут "отжимать" бизнес07:32
- За прошедшие сутки боевики 63 раза обстреляли позиции ВСУ, применяли танки, "Грады" 120-мм минометы 07:26
- Тема Донбасса в России слита - российский писатель07:16
Захарченко и Плотницкий тоже попадут под зачистку - политолог дал свой прогноз (ВИДЕО)
На подконтрольных пророссийским сепаратистам территории Донбасса сейчас осуществляется замена на других марионеток, которые напрямую не были связаны с вооруженными событиями и не являются ни военными лидерами, ни криминальными авторитетами. Политолог Вадим Карасев в программе "Большое интервью" с Павлом Кругляковским заявил о том, что в фейковых "республиках" на востоке Украины началась смена типологии руководства, передает "Диалог UA".
Эксперт объяснил, возможно ли установление мира на Донбассе после ликвидации очередных главарей террористов в "ЛДНР". "Идет смена типологии руководства так называемых "ДНР/ЛНР". Меняют военно-криминальных авторитетов на более политических, комфортных, не замазанных в вооруженных действиях, на тех, у кого нет крови на руках. Идет замена на других марионеток, которые напрямую не были связаны с вооруженными событиями и не являются военными лидерами, военно-криминальными авторитетами", - рассказал Карасев.
В то же время эксперт подчеркнул, что пока зачистка не коснулась Плотницкого и Захарченко, и в перспективе она произойдет в другой форме. "Убраны самые одиозные личности, а остальных просто отзовут в Москву. Это, кстати, давний сценарий, он еще обсуждался сразу после Минских соглашений среди западных дипломатов. Они высказывали такое пожелание, чтобы их убрали, потому что было понятно, что Украина не сядет за стол переговоров с такими "руководителями" в кавычках", – предположил политолог.
Фото: 112.ua
Теги: Донбасс, война, главврач, устрица, Захарченко, Плотницкий, политолог
- Кремль скоро устранит Захарченко и Плотницкого, они уже стали не нужны россиянам - Тука
- Донбасский фронт: тлеющий конфликт и взрывные заявления главарей
- "Захарченко, Пушилин, Плотницкий и прочая нечисть все время пытаются нас кошмарить", - Ян Валетов
- Что делать Захарченко? Как отреагировал Донецк на подрыв Плотницкого в Луганске
- Кремль готов заменить Захарченко и Плотницкого, но прекращать обстрелы и отдавать Киеву контроль над собственной границей не собирается
- Стало известно о причинах вражды Плотницкого с Захарченко
- "Власти ДНР" намерены вводить временные администрации на предприятия зарегистрированные в Украине09:08
- Блокпосты на линии разграничения: на КПВВ "Марьинка" и "Майорск" скопилось много автомобилей, в "Новотроицком" и "Гнутово" - свободно08:44
- "Власти ДНР" решили оказать помощь переселенцам08:28
- Захарченко и Плотницкий тоже попадут под зачистку - политолог дал свой прогноз (ВИДЕО)08:17
- "Война не кончается там, где затихает гул от ракет" - блогер об Авдеевке, войне и Донбассе08:08
- Если перекроем линию разграничения, шахты закроются навсегда, а заводы разворуют - Жебривский (ВИДЕО)07:54
- Чиновник назвал сроки возвращения оккупированного Донбасса в Украину07:43
- "Власти ДНР" требуют от предпринимателей-нерезидентов платить налоги "республике", иначе будут "отжимать" бизнес07:32
- За прошедшие сутки боевики 63 раза обстреляли позиции ВСУ, применяли танки, "Грады" 120-мм минометы 07:26
- Тема Донбасса в России слита - российский писатель07:16
- "Власти ДНР" намерены вводить временные администрации на предприятия зарегистрированные в Украине09:08
- Погода в Украине 11 февраля: мороз, осадков не ожидается08:51
- Блокпосты на линии разграничения: на КПВВ "Марьинка" и "Майорск" скопилось много автомобилей, в "Новотроицком" и "Гнутово" - свободно08:44
- В связи с украинскими учениями на границе с Крымом, РФ приведет в боевую готовность ПВО08:37
- "Власти ДНР" решили оказать помощь переселенцам08:28
- Захарченко и Плотницкий тоже попадут под зачистку - политолог дал свой прогноз (ВИДЕО)08:17
- "Война не кончается там, где затихает гул от ракет" - блогер об Авдеевке, войне и Донбассе08:08
- Если перекроем линию разграничения, шахты закроются навсегда, а заводы разворуют - Жебривский (ВИДЕО)07:54
- Чиновник назвал сроки возвращения оккупированного Донбасса в Украину07:43
- "Власти ДНР" требуют от предпринимателей-нерезидентов платить налоги "республике", иначе будут "отжимать" бизнес07:32
- Ученые выяснили, почему раньше помидоры были вкуснее22:15
- Ученые выяснили, когда снятся вещие сны21:53
- Это простое средство поможет избавиться от многих болезней и укрепит имунитет19:43
- "Какие там бандеровцы" - раненый житель Авдеевки поблагодарил врачей за спасение07:30
- Волосся розкаже про характер22:03
- Як жити з маминим синочком?19:15
- Герпес на губах: все, что вам необходимо знать об этом18:48
- 11 самых распространенных заблуждений о здоровье18:18
- Як підвищити самооцінку в колективі?08:42
- Фронтовой словарь обывателя08:35
- На Донбассе страшные потери. Путин сделал громкое заявление
- Под Мариуполем начался ад
- В Украине собрана армия «зеленых человечков», готовых убивать украинцев. ВИДЕО
- Взрывом срезало часть головы и оторвало одну ногу
- Путин отправляет на Донбасс «тяжелую артиллерию»
- Убийство Гиви может стать для Украины большой проблемой - Геращенко
- Террориста подорвали в собственном кабинете - Стрелков озвучил первые подробности
- Боевики анонсировали обстрел Мариуполя, предупреждая, что жертв среди мирного населения будет очень много
- "Если ВСУ нанесут удар всей мощью, то "армии ЛДНР" сомнут в течение суток - двух" - Стрелков
- Бойцы ВСУ присоединились к блокаде