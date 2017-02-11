Захарченко и Плотницкий тоже попадут под зачистку - политолог дал свой прогноз (ВИДЕО)

11.02.2017 08:17

На подконтрольных пророссийским сепаратистам территории Донбасса сейчас осуществляется замена на других марионеток, которые напрямую не были связаны с вооруженными событиями и не являются ни военными лидерами, ни криминальными авторитетами. Политолог Вадим Карасев в программе "Большое интервью" с Павлом Кругляковским заявил о том, что в фейковых "республиках" на востоке Украины началась смена типологии руководства, передает "Диалог UA".

Эксперт объяснил, возможно ли установление мира на Донбассе после ликвидации очередных главарей террористов в "ЛДНР". "Идет смена типологии руководства так называемых "ДНР/ЛНР". Меняют военно-криминальных авторитетов на более политических, комфортных, не замазанных в вооруженных действиях, на тех, у кого нет крови на руках. Идет замена на других марионеток, которые напрямую не были связаны с вооруженными событиями и не являются военными лидерами, военно-криминальными авторитетами", - рассказал Карасев.



В то же время эксперт подчеркнул, что пока зачистка не коснулась Плотницкого и Захарченко, и в перспективе она произойдет в другой форме. "Убраны самые одиозные личности, а остальных просто отзовут в Москву. Это, кстати, давний сценарий, он еще обсуждался сразу после Минских соглашений среди западных дипломатов. Они высказывали такое пожелание, чтобы их убрали, потому что было понятно, что Украина не сядет за стол переговоров с такими "руководителями" в кавычках", – предположил политолог.





