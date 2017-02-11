Захарченко продолжает "чистки" среди "высших чинов ДНР"

11.02.2017 11:48

Главарь «ДНР» Александр Захарченко освободил от должности Ивана Михайлова, возглавлявшего «министерство агропромышленной политики и продовольствия ДНР».

Сепаратистские СМИ сообщают, что согласно указу Захарченко, с 8 февраля Михайлов больше не «и.о. министра». Теперь на его место назначен Владимир Антонов.