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Захарченко продолжает "чистки" среди "высших чинов ДНР"

11.02.2017 11:48
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Захарченко продолжает "чистки" среди "высших чинов ДНР"

Главарь «ДНР» Александр Захарченко освободил от должности Ивана Михайлова, возглавлявшего «министерство агропромышленной политики и продовольствия ДНР».

Сепаратистские СМИ сообщают, что согласно указу Захарченко, с 8 февраля Михайлов больше не «и.о. министра». Теперь на его место назначен Владимир Антонов.


Фото: dan-news.info/

Теги: Донбасс, министр, ДНР, Захарченко
 
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