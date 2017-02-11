Захарченко верит, что в "ДНР" хлынет поток «лавинообразных» инвестиций

11.02.2017 11:56

Главарь "ДНР" Александр Захарченко анонсировал интенсивный приток инвестиций в экономику "республики" после окончания боевых действий, сообщает один из сепаратистских сайтов.

"Любая экономика практически не может развиваться без инвестиций. Военные действия мешают инвесторам заходить на наш рынок. Очень важно помнить, что война рано или поздно закончится нашей победой. Донецкая Народная Республика получит мировое признание, и тогда инвестиции в нашу экономику будут расти лавинообразно с каждым годом", — полагает Захарченко.

"На базе официального сайта Минэкономразвития создается инвестиционный портал Донецкой Народной Республики, работа которого будет направлена на повышение инвестиционной привлекательности государства путем обеспечения информационной открытости для потенциальных инвесторов, органов государственной власти, а также других лиц, принимающих участие в инвестиционной деятельности", - заявили в пресс-службе так называемого "министерства экономического развития ДНР".