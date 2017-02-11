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Завтра в Авдеевку начнут возвращаться эвакуированные
Эвакуированные жители Авдеевки начнут возвращаться домой завтра, уже 30 человек подали соответствующие заявки. Об этом сообщил руководитель ВГА Авдеевки Павел Малыхин в эфире телеканала "112 Украина".
"Да, люди уже хотят возвращаться, там уже больше 30 человек подали заявку, мы их будем возвращать завтра", - сказал Малыхин.
По его словам, сейчас ситуация контролируемая, в городе было тихо, ночь тоже прошла тихо. Однако по подразделениям украинских военных сил в Авдеевской промзоне продолжаются обстрелы.
"Конечно, любой такой удар может навредить жизнедеятельности города", - признал глава ВЦА.
О восстановлении зданий он сказал: "Были у нас работники МЧС, которые оказали нам существенную помощь, которые просто спасли город во время той опасной ситуации, которая складывалась. На данный момент в аварийном порядке закрыто 148 домов, которые были повреждены. Строительные материалы к нам еще приходят в виде гуманитарной помощи. Мы будем продолжать необходимые работы по помощи людям по восстановлению своего жилья".
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, Авдеевка, эвакуация, житейская история, возвращение
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