Завтра в Авдеевку начнут возвращаться эвакуированные

11.02.2017 16:29

Эвакуированные жители Авдеевки начнут возвращаться домой завтра, уже 30 человек подали соответствующие заявки. Об этом сообщил руководитель ВГА Авдеевки Павел Малыхин в эфире телеканала "112 Украина".

"Да, люди уже хотят возвращаться, там уже больше 30 человек подали заявку, мы их будем возвращать завтра", - сказал Малыхин.

По его словам, сейчас ситуация контролируемая, в городе было тихо, ночь тоже прошла тихо. Однако по подразделениям украинских военных сил в Авдеевской промзоне продолжаются обстрелы.

"Конечно, любой такой удар может навредить жизнедеятельности города", - признал глава ВЦА.

О восстановлении зданий он сказал: "Были у нас работники МЧС, которые оказали нам существенную помощь, которые просто спасли город во время той опасной ситуации, которая складывалась. На данный момент в аварийном порядке закрыто 148 домов, которые были повреждены. Строительные материалы к нам еще приходят в виде гуманитарной помощи. Мы будем продолжать необходимые работы по помощи людям по восстановлению своего жилья".