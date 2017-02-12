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Гиркин удивлен, что его еще не зачистили
Спецслужбы России перебили или выгнали из Донецка всех самостоятельных главарей боевиков. Об этом боевик Игорь Гиркин (Стрелков) заявил в интервью российскому телеканалу "День ТВ".
"Захарченко — балабол. То, что в Донецке перебили или изгнали всех людей, которые умели самостоятельно принимать решения и отвечать за свои слова — это факт. Ясное дело, что без политической воли Москвы никто ничего делать не будет", – отметил он.
По его словам, корень решения "всех проблем Донбасса" лежит в Кремле.
"Если в Кремле примут решение и будут его последовательно осуществлять, без оглядки на собственные интересы, на дочек в Лондоне и внучек в Париже, то мы сможем одержать победу. Если этого не будет, будем и дальше сетовать, что погибают командиры, популярные политики, люди которым доверяет население", — добавил Гиркин.
Также он выразил уверенность в том, что и сам будет ликвидирован.
"Через некоторое время отпразднуете, наверно, и мою кончину. Я еще удивляюсь, что так спокойно хожу. Божьей милостью пока еще живу, но насколько ее хватит — я не знаю", — подытожил террорист.
Напомним, утром 8 февраля стало известно, что в Макеевке взорвали кабинет одного из главарей боевиков так называемой "ДНР", лидера преступной батальона "Сомали" Михаила Толстых, который был больше известен по кличке "Гиви".
Источник segodnya.ua
Теги: Россия, Донбасс, боевики, Гиркин
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