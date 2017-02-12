Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Гиркин удивлен, что его еще не зачистили

12.02.2017 15:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Гиркин удивлен, что его еще не зачистили

Спецслужбы России перебили или выгнали из Донецка всех самостоятельных главарей боевиков. Об этом боевик Игорь Гиркин (Стрелков) заявил в интервью российскому телеканалу "День ТВ".

"Захарченко — балабол. То, что в Донецке перебили или изгнали всех людей, которые умели самостоятельно принимать решения и отвечать за свои слова — это факт. Ясное дело, что без политической воли Москвы никто ничего делать не будет", – отметил он.
По его словам, корень решения "всех проблем Донбасса" лежит в Кремле.
"Если в Кремле примут решение и будут его последовательно осуществлять, без оглядки на собственные интересы, на дочек в Лондоне и внучек в Париже, то мы сможем одержать победу. Если этого не будет, будем и дальше сетовать, что погибают командиры, популярные политики, люди которым доверяет население", — добавил Гиркин.
Также он выразил уверенность в том, что и сам будет ликвидирован.
"Через некоторое время отпразднуете, наверно, и мою кончину. Я еще удивляюсь, что так спокойно хожу. Божьей милостью пока еще живу, но насколько ее хватит — я не знаю", — подытожил террорист.
Напомним, утром 8 февраля стало известно, что в Макеевке взорвали кабинет одного из главарей боевиков так называемой "ДНР", лидера преступной батальона "Сомали" Михаила Толстых, который был больше известен по кличке "Гиви".

Источник segodnya.ua



Теги: Россия, Донбасс, боевики, Гиркин
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх