Ходаковский своим фото подтвердил, что силы АТО закрепились на новых позициях под Донецком

12.02.2017 15:57

Опальный главарь «ДНР» Александр Ходаковский, размещенной в социальной сетях фотографией, фактически подтвердил, что силы АТО занял под Авдеевкой новый позиции, пишет 62.

На это на свой странице в Фейсбук обратил внимание журналист и блогер Кирилл Данильченко.

«Ходаковский вчера выложил фото, что там в леске лежат их павшие бойцы, забытые республикой. Метров до 900 выходит. Трасса по правую руку, слева обрывки ограждения, подозреваю, что с заезда. Мост наш выходит, и позиции "Алмаз" в зеленке официально наши. Вот она причина попадания под хвост вожжи в Авдеевке», - резюмирует Данильченко.