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Ходаковский своим фото подтвердил, что силы АТО закрепились на новых позициях под Донецком
12.02.2017 15:57
Опальный главарь «ДНР» Александр Ходаковский, размещенной в социальной сетях фотографией, фактически подтвердил, что силы АТО занял под Авдеевкой новый позиции, пишет 62.
На это на свой странице в Фейсбук обратил внимание журналист и блогер Кирилл Данильченко.
«Ходаковский вчера выложил фото, что там в леске лежат их павшие бойцы, забытые республикой. Метров до 900 выходит. Трасса по правую руку, слева обрывки ограждения, подозреваю, что с заезда. Мост наш выходит, и позиции "Алмаз" в зеленке официально наши. Вот она причина попадания под хвост вожжи в Авдеевке», - резюмирует Данильченко.
Теги: Донецк, Донбасс, Авдеевка, ВСУ
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