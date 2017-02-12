- Под Мариуполем 15-летний мальчик решил покончить жизнь самоубийством20:30
- Отравившегося таблетками мальчика могут доставить в Мариуполь 18:00
- Ходаковский своим фото подтвердил, что силы АТО закрепились на новых позициях под Донецком15:57
- Гиркин удивлен, что его еще не зачистили15:10
- В России призвали немедленно начать отстреливать вернувшихся "отпускников" с Донбасса14:50
- В «ДНР» все предприятия, зарегистрированные в Украине, должны платить «республиканские» налоги14:30
- В Авдеевке сложилась очень опасная для Украины обстановка.12:50
- В Бугасе двое маленьких детй чуть не замерзли насмерть11:48
- В Мариуполе 25-летний парень решил покончить с собой 10:10
- Позиции ВСУ под Мариуполем враг обстрелял из минометов 09:50
Под Мариуполем 15-летний мальчик решил покончить жизнь самоубийством
В селе Никольского района (бывший Володарский район),поссорившись с матерью, мальчик взял стул, веревку и пошел в лесополосу. В момент совершения самоубийства его заметила соседка, однако спасти не успела.Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Донецкой области.
Вчера, около 16.00 в полицию поступило сообщение от работников "скорой помощи", которые рассказали, что в лесополосе 15-летний мальчик покончил с собой. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, а также руководство Никольского отделения полиции.
Установлено, что мальчик был спокойным и веселым, в школе хорошо учился. Отец умер, поэтому он и его младшая сестра воспитывались матерью.
Предварительно указанный факт квалифицирован по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство». Проводится проверка.
Источник 0629.com.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, полиция, самоубийство
- Под Мариуполем 15-летний мальчик решил покончить жизнь самоубийством20:30
- Отравившегося таблетками мальчика могут доставить в Мариуполь 18:00
- Ходаковский своим фото подтвердил, что силы АТО закрепились на новых позициях под Донецком15:57
- Гиркин удивлен, что его еще не зачистили15:10
- В России призвали немедленно начать отстреливать вернувшихся "отпускников" с Донбасса14:50
- В «ДНР» все предприятия, зарегистрированные в Украине, должны платить «республиканские» налоги14:30
- В Авдеевке сложилась очень опасная для Украины обстановка.12:50
- В Бугасе двое маленьких детй чуть не замерзли насмерть11:48
- В Луганской области был убит мужчина10:30
- В Мариуполе 25-летний парень решил покончить с собой 10:10
- Какие подарки на День влюбленных не обрадуют21:38
- Врачи бьют тревогу: Это геноцид украинцев. Лечить людей дальше становится невозможным21:14
- Украина получила страшное предупреждение из России20:47
- Под Мариуполем 15-летний мальчик решил покончить жизнь самоубийством20:30
- Суд оштрафовал мэра Киева по делу о застройке на Осокорках20:10
- Германия впервые выдала международный ордер на арест боевика ИГ19:40
- В ЕС будут штрафовать страны, отказавшиеся размещать беженцев19:05
- Путин может сымитировать свою смерть19:00
- 168 переселенцев выселяют из-под Киева из-за долгов и дорогой земли пансионата «Джерело»18:40
- Президентом Германии избран бывший министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер18:20
- Какие подарки на День влюбленных не обрадуют21:38
- Врачи бьют тревогу: Это геноцид украинцев. Лечить людей дальше становится невозможным21:14
- В США плата за отопление ниже, чем в Украине13:46
- Продукты из Китая, которые могут убить13:07
- Ученые выяснили, почему раньше помидоры были вкуснее22:15
- Ученые выяснили, когда снятся вещие сны21:53
- Это простое средство поможет избавиться от многих болезней и укрепит имунитет19:43
- "Какие там бандеровцы" - раненый житель Авдеевки поблагодарил врачей за спасение07:30
- Волосся розкаже про характер22:03
- Як жити з маминим синочком?19:15
- "Пацаны, вы умерли не зря, нас боятся" - синий Захарченко на похоронах боевика Гиви (ВИДЕО)
- Согласовано "спокойное" возвращение "ЛДНР" в Украину, от восстановления Донбасса Кремль пытается увильнуть - российский пропагандист
- Жириновский заявлениями о Донбассе сразил даже видавшего виды пропагандиста Соловьева на росТВ (ВИДЕО)
- Кто может пересекать блокпосты Донбасса вне очереди
- "Если ВСУ нанесут удар всей мощью, то "армии ЛДНР" сомнут в течение суток - двух" - Стрелков
- Несчастные они по своей сути, хотя многие и ватные - Роман Бочкала
- Комбат "Грузинского легиона" ответил на угрозу Захарченко отомстить за Гиви
- Ходаковский своим фото подтвердил, что силы АТО закрепились на новых позициях под Донецком
- Кого нашли среди участников блокады Донбасса
- В "ДНР" что- то мощно взорвалось - взрывная волна прокатилась по многим городам "республики"