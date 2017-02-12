Под Мариуполем 15-летний мальчик решил покончить жизнь самоубийством

12.02.2017 20:30

В селе Никольского района (бывший Володарский район),поссорившись с матерью, мальчик взял стул, веревку и пошел в лесополосу. В момент совершения самоубийства его заметила соседка, однако спасти не успела.Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Донецкой области.

Вчера, около 16.00 в полицию поступило сообщение от работников "скорой помощи", которые рассказали, что в лесополосе 15-летний мальчик покончил с собой. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, а также руководство Никольского отделения полиции.

Установлено, что мальчик был спокойным и веселым, в школе хорошо учился. Отец умер, поэтому он и его младшая сестра воспитывались матерью.

Предварительно указанный факт квалифицирован по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство». Проводится проверка.

Источник 0629.com.ua