Позиции ВСУ под Мариуполем враг обстрелял из минометов

12.02.2017 09:50

За минувшие сутки зафиксировано 59 обстрелов. Двое наших военных ранены. Об этом сообщили в пресс-штабе АТО.

На Мариупольском направлении из минометов враг обстрелял позиции ВСУ в районе Красногоровки и Павлополя.

Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли Новотроицкое, Гнутово, Павлополь, Широкино, Лебединское, Водяное.

По Широкино и Красногоровке огонь вели БМП противника.

На Донецком направлении - из минометов различных калибров боевики обстреливали Каменку, Зайцево, Авдеевку, Пески и Новоселовку Вторую, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Опытное и Троицкое, а также Зайцево, Пески, Авдеевку.

По нашим позициям в районе Луганского огонь вел снайпер.

Истчник 0629.com.ua