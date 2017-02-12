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Архив - Донецкая область

Позиции ВСУ под Мариуполем враг обстрелял из минометов

12.02.2017 09:50
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Позиции ВСУ под Мариуполем враг обстрелял из минометов

За минувшие сутки зафиксировано 59 обстрелов. Двое наших военных ранены. Об этом сообщили в пресс-штабе АТО.

На Мариупольском направлении из минометов враг обстрелял позиции ВСУ в районе Красногоровки и Павлополя.

Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли Новотроицкое, Гнутово, Павлополь, Широкино, Лебединское, Водяное.

По Широкино и Красногоровке огонь вели БМП противника.

На Донецком направлении - из минометов различных калибров боевики обстреливали Каменку, Зайцево, Авдеевку, Пески и Новоселовку Вторую, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Опытное и Троицкое, а также Зайцево, Пески, Авдеевку.

По нашим позициям в районе Луганского огонь вел снайпер.

Истчник 0629.com.ua



Теги: Донбасс, Донецкая область, Мариуполь, ВСУ, обстрелы
 
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