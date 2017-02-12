Последние новости раздела
- В Мариуполе 25-летний парень решил покончить с собой 10:10
- Позиции ВСУ под Мариуполем враг обстрелял из минометов 09:50
- Несчастные они по своей сути, хотя многие и ватные - Роман Бочкала21:47
- 149 домов отремонтированы в Авдеевке - Жебривский21:13
- Общественность Краматорска выступила против "торговой блокады" Донбасса20:32
- Тарута: Железнодорожная блокада Донбасса - это обман народа20:19
- Под Светлодарском начали ремонтировать взорванные ЛЭП20:07
- Комбат "Грузинского легиона" ответил на угрозу Захарченко отомстить за Гиви19:56
- В Мариуполе на заснеженной дороге произошло 2 ДТП (ФОТО)19:44
- В Мариуполе задержали преступников, напавших на прохожего с игрушечным пистолетом19:05
Позиции ВСУ под Мариуполем враг обстрелял из минометов
12.02.2017 09:50
За минувшие сутки зафиксировано 59 обстрелов. Двое наших военных ранены. Об этом сообщили в пресс-штабе АТО.
На Мариупольском направлении из минометов враг обстрелял позиции ВСУ в районе Красногоровки и Павлополя.
Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли Новотроицкое, Гнутово, Павлополь, Широкино, Лебединское, Водяное.
По Широкино и Красногоровке огонь вели БМП противника.
На Донецком направлении - из минометов различных калибров боевики обстреливали Каменку, Зайцево, Авдеевку, Пески и Новоселовку Вторую, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Опытное и Троицкое, а также Зайцево, Пески, Авдеевку.
По нашим позициям в районе Луганского огонь вел снайпер.
Истчник 0629.com.ua
Теги: Донбасс, Донецкая область, Мариуполь, ВСУ, обстрелы
Читайте также:
- Евро-2009: к нам едет Платини
- "Х-фактор": Соседов "сцепился" с Серегой из-за мариупольчанина Смирнова (ВИДЕО)
- В Донбассе пройдут соревнования по горному туризму
- Женщина за рулем "догнала" "Жигули" (ФОТО)
- В двух районах Мариуполя вновь наблюдаются неблагоприятные метеоусловия
- Убийце заменили пожизненный срок на 12 лет тюрьмы
- В Луганской области был убит мужчина10:30
- В Мариуполе 25-летний парень решил покончить с собой 10:10
- Позиции ВСУ под Мариуполем враг обстрелял из минометов 09:50
- Чиновник "ЛНР" обвинил бойцов ВСУ в мародерстве21:59
- Несчастные они по своей сути, хотя многие и ватные - Роман Бочкала21:47
- 149 домов отремонтированы в Авдеевке - Жебривский21:13
- В Счастье прогремел мощный взрыв, часть города осталась без света21:02
- Общественность Краматорска выступила против "торговой блокады" Донбасса20:32
- Тарута: Железнодорожная блокада Донбасса - это обман народа20:19
- Под Светлодарском начали ремонтировать взорванные ЛЭП20:07
- КНДР испытала баллистическую ракету и нервы Дональда Трампа10:50
- В Луганской области был убит мужчина10:30
- В Мариуполе 25-летний парень решил покончить с собой 10:10
- Позиции ВСУ под Мариуполем враг обстрелял из минометов 09:50
- В США создан 3D-принтер, печатающий "запчасти" для человека09:35
- Жюри назвало имена очередных финалистов Нацотбора на Евровидение 2017 (ВИДЕО)09:15
- В Киеве страшное ДТП09:00
- Запасов угля на Приднепровской ТЭС хватит максимум на 25 дней08:30
- Есть ли в Украине "гражданская война"? - Павел Шехтман08:00
- Россия должна забрать Черноморский флот из Крыма!07:30
- Ученые выяснили, почему раньше помидоры были вкуснее22:15
- Ученые выяснили, когда снятся вещие сны21:53
- Это простое средство поможет избавиться от многих болезней и укрепит имунитет19:43
- "Какие там бандеровцы" - раненый житель Авдеевки поблагодарил врачей за спасение07:30
- Волосся розкаже про характер22:03
- Як жити з маминим синочком?19:15
- Герпес на губах: все, что вам необходимо знать об этом18:48
- 11 самых распространенных заблуждений о здоровье18:18
- Як підвищити самооцінку в колективі?08:42
- Фронтовой словарь обывателя08:35
- "Пацаны, вы умерли не зря, нас боятся" - синий Захарченко на похоронах боевика Гиви (ВИДЕО)
- Согласовано "спокойное" возвращение "ЛДНР" в Украину, от восстановления Донбасса Кремль пытается увильнуть - российский пропагандист
- Жириновский заявлениями о Донбассе сразил даже видавшего виды пропагандиста Соловьева на росТВ (ВИДЕО)
- "Если ВСУ нанесут удар всей мощью, то "армии ЛДНР" сомнут в течение суток - двух" - Стрелков
- Комбат "Грузинского легиона" ответил на угрозу Захарченко отомстить за Гиви
- Кто может пересекать блокпосты Донбасса вне очереди
- Несчастные они по своей сути, хотя многие и ватные - Роман Бочкала
- Кого нашли среди участников блокады Донбасса
- В "ДНР" что- то мощно взорвалось - взрывная волна прокатилась по многим городам "республики"
- Стрелков: Через некоторое время отпразднуете и мою кончину