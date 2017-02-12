В Авдеевке сложилась очень опасная для Украины обстановка.

12.02.2017 12:50

90% телеканалов и радио, доступных в Авдеевке и прифронтовых городах Украины составляют СМИ России и ДНР. Шокирующий факт глубины проникновения пропаганды Кремля озвучил Глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин. Об этом он заявил во время визита в Авдеевку.

Сложившаяся ситуация крайне опасна потенциальным ростом антиукраинских настроений, так как в городе существует значительный информационный голод. Аброськин подчеркнул, что силами полиции в город доставлен специальный выпуск газеты для местных жителей для получения полной информации о сложившейся обстановке: Аброськин подчеркнул, что на данный момент в городе дежурят около 120 украинских полицейских, которые постоянно оказывают помощь людям и информируют население о сложившейся обстановке. Аброськин подчеркнул, что в подготовке находится очередное специздание для местных жителей. Эксперты сообщают, что стремительная оккупация российскими войсками Донбасса стала возможной по причине того, что жители востока Украины предпочитали смотреть российские телеканалы и длительное время подвергали себя воздействию пропаганды Кремля.

Источник dialog.ua