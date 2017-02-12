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Архив - Донецкая область

В Бугасе двое маленьких детй чуть не замерзли насмерть

12.02.2017 11:48
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В Бугасе двое маленьких детй чуть не замерзли насмерть

Пьяные родители двух малолетних детей три дня не топили дом, и девочки в возрасте полутора и 8 лет едва не замерзли насмерть.

Об этом сообщает Волновахский отдел полиции Донецкой области.
Семья имеет репутацию неблагополучной. Когда ударили морозы, соседи начали переживать за детей, поэтому вызвали полицию.
Приехав по вызову, правоохранители увидели несчастных девочек, которыеполураздетые смотрели на свои нетрезвых родителей и мысленно умоляли о помощи.

Полицейские немедленно одели детей и отвезли в Волновахского больницы. К счастью, сейчас здоровью детей ничего не угрожает. Сотрудники ювенальной превенции будут вынуждены направить девочек в реабилитационный центр, пока решается дальнейшая судьба горе-родителей.



Теги: Донбасс, дети, Бугас, замерз
 
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