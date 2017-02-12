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В Краматорске на заводе приостановили работу доменной печи, обвиняют блокадников
Краматорский ферросплавный завод в Донецкой области приостановил работу доменной печи. В этом обвинили железнодорожную блокаду, которая сейчас проходит на Донбассе.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу предприятия.
На заводе заявили, что пошли на этот шаг "связи с неправомерными действиями неустановленных лиц в военной форме без опознавательных знаков", которые заблокировали железнодорожный переезд в Бахмуте. Из-за блокады поставки топлива предприятию приостановлены, говорится в сообщении.
"В случае, если производственный процесс не будет восстановлено в течение 10 дней после остановки, состоится ряд изменений, следствием которых будет полный вывод доменной печи из строя", - сообщила пресс-служба предприятия.
На краматорском заводе отмечают, что остановка производства повлечет массовые увольнения и полное обесточивание энергозависимых предприятий и населенных пунктов.
Сейчас на Краматорском ферросплавном заводе работают 1200 человек. Предприятие обеспечивает электроэнергией железнодорожный вокзал, больницу и близлежащие поселки.
Напомним, железнодорожная блокада захваченного Донбасса продолжается уже несколько недель. Бойцы и общественные активисты перекрыли движение товарных поездов на луганском направлении и на границе с оккупированной Горловкой. Главное их требование – освободить украинских пленных, прекратить торговлю с боевиками и признать захваченные районы Донецкой и Луганской областей оккупированными.
Ветеранскую блокаду ранее осудили в руководстве государства – в частности, категорически против высказался премьер Владимир Гройсман. СБУ отмечала, что торговая блокада наносит государству колоссальные убытки. Зато в поддержку акции высказываются некоторые народные депутаты.
Источник ТСН.
Теги: Донбасс, Краматорск, завод, блокада
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