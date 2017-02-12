В Мариуполе 25-летний парень решил покончить с собой

12.02.2017 10:10

В субботу ночью инспектора получили сообщение о семейной ссоре. Уже на месте полицейские выяснили, что конфликт возник между матерью и её 25-летним сыном. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

Женщина объяснила патрульным, что причиной ссоры с сыном стало то, что он смотрел фильмы на очень высокой громкости.

Патрульные, пообщавшись с заявительницей и ее сыном, поняли, что конфликт исчерпан. Молодой человек сказал, что устал и хочет спать. Пошел в комнату, закрыв за собой дверь.

Не успели правоохранители выйти из квартиры, как из комнаты мужчины раздался ужасный стон. Патрульные поспешили в помещение, а, войдя в комнату, увидели гражданина, лежащего на полу с двумя резаными ранами на сгибе локтя, из которых лилась кровь.

Не колеблясь ни минуты, инспектора бросились оказывать домедицинскую помощь мужчине.

Пострадавший активно сопротивлялся при оказании первой помощи, но патрульным удалось остановить кровотечение благодаря своевременному наложению давящей повязки и жгута.

А уже через несколько минут на место прибыли медики и госпитализировали гражданина.

Позже женщина рассказала, что её сын уже не впервые пытается покончить с собой: ранее парень пытался вскрыть себе вены и выпргынуть из окна.

Источник 0629.com.ua