Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Мариуполе полицейский получил удар в живот

12.02.2017 22:16
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Мариуполе полицейский получил удар в живот

Выехав на драку возле развлекательного заведения в Приморском районе, правоохранитель получил удар в живот от одного из ее участников. Кроме того, подогретый спиртным нарушитель начал оказывать сопротивление и наотрез отказался выполнять требования наряда полиции, пишет 0629 с ссылкой на пресс-службу Центрального отделения полиции.
Сообщение о том, что в Приморском районе драка, поступило в полицию в 22.20. Получив заявление на планшет, на место происшествия выехал экипаж патрульных, который нес службу недалеко от указанного адреса. За это время конфликтующие стороны переместились через дорогу к расположенному вблизи еще одного развлекательному заведению.
Трое молодых людей не спешили прекращать выяснение отношений, кроме того, на требование полицейских прекратить драку, один из ее участников ударил правоохранителя в живот. На дальнейшие замечания наряда присутствующие не реагировали, мужчина, причинивший телесные повреждения, вел себя вызывающе и вступил в спор с патрульным.
Он был доставлен в Приморское отделение полиции. Конфликт удалось прекратить.
Открыто сразу два уголовных производства. Мариуполец, ударивший полицейского, привлекается к ответственности по ст.345 Уголовного кодекса Украины. По другому уголовному производству он стал потерпевшим. В отношении еще одного участника драки открыто уголовное производство по ст.125 «Умышленное легкое телесное повреждение» Уголовного кодекса Украины.



Теги: Донбасс, Мариуполь, полицейский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх