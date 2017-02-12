В Мариуполе полицейский получил удар в живот

12.02.2017 22:16

Выехав на драку возле развлекательного заведения в Приморском районе, правоохранитель получил удар в живот от одного из ее участников. Кроме того, подогретый спиртным нарушитель начал оказывать сопротивление и наотрез отказался выполнять требования наряда полиции, пишет 0629 с ссылкой на пресс-службу Центрального отделения полиции.

Сообщение о том, что в Приморском районе драка, поступило в полицию в 22.20. Получив заявление на планшет, на место происшествия выехал экипаж патрульных, который нес службу недалеко от указанного адреса. За это время конфликтующие стороны переместились через дорогу к расположенному вблизи еще одного развлекательному заведению.

Трое молодых людей не спешили прекращать выяснение отношений, кроме того, на требование полицейских прекратить драку, один из ее участников ударил правоохранителя в живот. На дальнейшие замечания наряда присутствующие не реагировали, мужчина, причинивший телесные повреждения, вел себя вызывающе и вступил в спор с патрульным.

Он был доставлен в Приморское отделение полиции. Конфликт удалось прекратить.

Открыто сразу два уголовных производства. Мариуполец, ударивший полицейского, привлекается к ответственности по ст.345 Уголовного кодекса Украины. По другому уголовному производству он стал потерпевшим. В отношении еще одного участника драки открыто уголовное производство по ст.125 «Умышленное легкое телесное повреждение» Уголовного кодекса Украины.