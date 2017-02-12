В России призвали немедленно начать отстреливать вернувшихся "отпускников" с Донбасса

12.02.2017 14:50

В России наблюдается резкий рост количества преступлений с участием бывших российских "добровольцев" с Донбасса, при этом беглые боевики устраивают схроны с оружием прямо на территории страны.

Об этом в комментарии СМИ заявил известный российский телеведущий и журналист Александр Невзоров.

Он довольно резко прокомментировал ухудшение криминогенной обстановки в России, увеличение оборота незарегистрированных "левых стволов" и призвал банально отстреливать беглых террористов "ДНР" с Донбасса.

При этом Невзоров отметил, что Кремль допустил большую ошибку, так как длительное время прожил в патриотическом угаре и восторге войны на Донбассе, однако только сейчас пришло тяжелое осознание трагических последствий для России эха этой войны.

Источник from-ua.com