Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В России призвали немедленно начать отстреливать вернувшихся "отпускников" с Донбасса

12.02.2017 14:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В России призвали немедленно начать отстреливать вернувшихся "отпускников" с Донбасса

В России наблюдается резкий рост количества преступлений с участием бывших российских "добровольцев" с Донбасса, при этом беглые боевики устраивают схроны с оружием прямо на территории страны.

Об этом в комментарии СМИ заявил известный российский телеведущий и журналист Александр Невзоров.
Он довольно резко прокомментировал ухудшение криминогенной обстановки в России, увеличение оборота незарегистрированных "левых стволов" и призвал банально отстреливать беглых террористов "ДНР" с Донбасса.
При этом Невзоров отметил, что Кремль допустил большую ошибку, так как длительное время прожил в патриотическом угаре и восторге войны на Донбассе, однако только сейчас пришло тяжелое осознание трагических последствий для России эха этой войны.

Источник from-ua.com



Теги: Россия, Донбасс, СМИ, террористы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх