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Архив - Донецкая область

Веерных отключений не будет - на Краматорской ТЭС опровергли информацию, что из-за блокады будут веерные отключения

12.02.2017 21:54
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Веерных отключений не будет - на Краматорской ТЭС опровергли информацию, что из-за блокады будут веерные отключения

На Краматорской ТЭС опровергли информацию, что блокада торговли с ОРДЛО грозит веерными отключениями электроэнергии от данной ТЭС. Об этом сегодня, 12 февраля в публикации на Фейсбуке сообщил нардеп Семен Семенченко.
Обрушение фейков. «Только что руководство Краматорской ТЭС опровергло фейки, распространяемые в заявлениях БПП и руководителя Донецкой ВГА Жебривского.
Коротко. Уголь для отопления осталось не на 2 дня, а более чем на две недели», – отметил нардеп.
Также он сообщил, что после этого срока станция может перейти на газ: «После окончания запасов угля ТЭС может перейти на использование газа.
Никаких веерных отключений не предвидится».

Источник Восточный фарватер



Теги: Донбасс, отключение, опровержение, электроэнергия
 
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