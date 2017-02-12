Веерных отключений не будет - на Краматорской ТЭС опровергли информацию, что из-за блокады будут веерные отключения

12.02.2017 21:54

На Краматорской ТЭС опровергли информацию, что блокада торговли с ОРДЛО грозит веерными отключениями электроэнергии от данной ТЭС. Об этом сегодня, 12 февраля в публикации на Фейсбуке сообщил нардеп Семен Семенченко.

Обрушение фейков. «Только что руководство Краматорской ТЭС опровергло фейки, распространяемые в заявлениях БПП и руководителя Донецкой ВГА Жебривского.

Коротко. Уголь для отопления осталось не на 2 дня, а более чем на две недели», – отметил нардеп.

Также он сообщил, что после этого срока станция может перейти на газ: «После окончания запасов угля ТЭС может перейти на использование газа.

Никаких веерных отключений не предвидится».

Источник Восточный фарватер