Главная / Новости / Донецкая область / Веерных отключений не будет - на Краматорской ТЭС опровергли информацию, что из-за блокады будут веерные отключения
Последние новости раздела
- В Краматорске на заводе приостановили работу доменной печи, обвиняют блокадников 22:37
- В Мариуполе полицейский получил удар в живот22:16
- Веерных отключений не будет - на Краматорской ТЭС опровергли информацию, что из-за блокады будут веерные отключения21:54
- Под Мариуполем 15-летний мальчик решил покончить жизнь самоубийством20:30
- Отравившегося таблетками мальчика могут доставить в Мариуполь 18:00
- Ходаковский своим фото подтвердил, что силы АТО закрепились на новых позициях под Донецком15:57
- Гиркин удивлен, что его еще не зачистили15:10
- В России призвали немедленно начать отстреливать вернувшихся "отпускников" с Донбасса14:50
- В «ДНР» все предприятия, зарегистрированные в Украине, должны платить «республиканские» налоги14:30
- В Авдеевке сложилась очень опасная для Украины обстановка.12:50
Веерных отключений не будет - на Краматорской ТЭС опровергли информацию, что из-за блокады будут веерные отключения
12.02.2017 21:54
На Краматорской ТЭС опровергли информацию, что блокада торговли с ОРДЛО грозит веерными отключениями электроэнергии от данной ТЭС. Об этом сегодня, 12 февраля в публикации на Фейсбуке сообщил нардеп Семен Семенченко.
Обрушение фейков. «Только что руководство Краматорской ТЭС опровергло фейки, распространяемые в заявлениях БПП и руководителя Донецкой ВГА Жебривского.
Коротко. Уголь для отопления осталось не на 2 дня, а более чем на две недели», – отметил нардеп.
Также он сообщил, что после этого срока станция может перейти на газ: «После окончания запасов угля ТЭС может перейти на использование газа.
Никаких веерных отключений не предвидится».
Источник Восточный фарватер
Теги: Донбасс, отключение, опровержение, электроэнергия
Читайте также:
- Президент Украины срочно созывает Верховную Раду
- Адепта "Новороссии" Грэма Филлипса со скандалом выдворили из парламента Великобритании (ВИДЕО)
- "Донецкгоргаз" начал отключения абонентов
- Донецкий водоканал опровергает слухи о взрыве
- Успехи и огрехи депутатов
- Водоканал будет отключать должников даже во время праздников
- В Краматорске на заводе приостановили работу доменной печи, обвиняют блокадников 22:37
- В Мариуполе полицейский получил удар в живот22:16
- Веерных отключений не будет - на Краматорской ТЭС опровергли информацию, что из-за блокады будут веерные отключения21:54
- Под Мариуполем 15-летний мальчик решил покончить жизнь самоубийством20:30
- Отравившегося таблетками мальчика могут доставить в Мариуполь 18:00
- Ходаковский своим фото подтвердил, что силы АТО закрепились на новых позициях под Донецком15:57
- Гиркин удивлен, что его еще не зачистили15:10
- В России призвали немедленно начать отстреливать вернувшихся "отпускников" с Донбасса14:50
- В «ДНР» все предприятия, зарегистрированные в Украине, должны платить «республиканские» налоги14:30
- В Авдеевке сложилась очень опасная для Украины обстановка.12:50
- В Краматорске на заводе приостановили работу доменной печи, обвиняют блокадников 22:37
- В Мариуполе полицейский получил удар в живот22:16
- Веерных отключений не будет - на Краматорской ТЭС опровергли информацию, что из-за блокады будут веерные отключения21:54
- Какие подарки на День влюбленных не обрадуют21:38
- Врачи бьют тревогу: Это геноцид украинцев. Лечить людей дальше становится невозможным21:14
- Украина получила страшное предупреждение из России20:47
- Под Мариуполем 15-летний мальчик решил покончить жизнь самоубийством20:30
- Суд оштрафовал мэра Киева по делу о застройке на Осокорках20:10
- Германия впервые выдала международный ордер на арест боевика ИГ19:40
- В ЕС будут штрафовать страны, отказавшиеся размещать беженцев19:05
- Какие подарки на День влюбленных не обрадуют21:38
- Врачи бьют тревогу: Это геноцид украинцев. Лечить людей дальше становится невозможным21:14
- В США плата за отопление ниже, чем в Украине13:46
- Продукты из Китая, которые могут убить13:07
- Ученые выяснили, почему раньше помидоры были вкуснее22:15
- Ученые выяснили, когда снятся вещие сны21:53
- Это простое средство поможет избавиться от многих болезней и укрепит имунитет19:43
- "Какие там бандеровцы" - раненый житель Авдеевки поблагодарил врачей за спасение07:30
- Волосся розкаже про характер22:03
- Як жити з маминим синочком?19:15
- "Пацаны, вы умерли не зря, нас боятся" - синий Захарченко на похоронах боевика Гиви (ВИДЕО)
- Согласовано "спокойное" возвращение "ЛДНР" в Украину, от восстановления Донбасса Кремль пытается увильнуть - российский пропагандист
- Жириновский заявлениями о Донбассе сразил даже видавшего виды пропагандиста Соловьева на росТВ (ВИДЕО)
- Кто может пересекать блокпосты Донбасса вне очереди
- "Если ВСУ нанесут удар всей мощью, то "армии ЛДНР" сомнут в течение суток - двух" - Стрелков
- Ходаковский своим фото подтвердил, что силы АТО закрепились на новых позициях под Донецком
- Несчастные они по своей сути, хотя многие и ватные - Роман Бочкала
- Комбат "Грузинского легиона" ответил на угрозу Захарченко отомстить за Гиви
- Кого нашли среди участников блокады Донбасса
- Названа причина, по которой мать выкинула 3-летнего сына с окна 7-го этажа в Киеве