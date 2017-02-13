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Боевики нанесли урон военным

13.02.2017 09:48
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Боевики нанесли урон военным

Противник действует наиболее активно на двух направлениях

За минувшие сутки боевики 67 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов, сообщает Штаб военной операции, один украинский боец был ранен.

Как и прежде, ожесточенное противостояние не утихает на Мариупольском направлении. Здесь под огонь минометов различных калибров попали Павлополь, Новотроицкое и Красногоровка. Гранатометов и стрелкового оружия – Павлополь, Новотроицкое, Гнутово, Новогригорьевка, Чермалык, Николаевка, Лебединское, Водяное и Широкино. По Новотроицкому и Марьинке огонь также вели снайперы, а по Новогригорьевке – БМП.

На Донецком направлении противник из минометов обстрелял Верхнеторецкое и Авдеевку. Из гранатометов и стрелкового оружия – Зайцево, Пески, Новоселовку Вторую, Каменку, Луганское. По позициям ВСУ в районе Авдеевки огонь вела БМП противника, а по Троицкому, Новоселовке Второй и Каменке – снайперы.

На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреляли Новоалександровку и Новозвановку.

Источник:  www.segodnya.ua



Теги: Донбасс, обстрел, АТО, боевики, ВСУ
 
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