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Боевики нанесли урон военным
Противник действует наиболее активно на двух направлениях
За минувшие сутки боевики 67 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов, сообщает Штаб военной операции, один украинский боец был ранен.
Как и прежде, ожесточенное противостояние не утихает на Мариупольском направлении. Здесь под огонь минометов различных калибров попали Павлополь, Новотроицкое и Красногоровка. Гранатометов и стрелкового оружия – Павлополь, Новотроицкое, Гнутово, Новогригорьевка, Чермалык, Николаевка, Лебединское, Водяное и Широкино. По Новотроицкому и Марьинке огонь также вели снайперы, а по Новогригорьевке – БМП.
На Донецком направлении противник из минометов обстрелял Верхнеторецкое и Авдеевку. Из гранатометов и стрелкового оружия – Зайцево, Пески, Новоселовку Вторую, Каменку, Луганское. По позициям ВСУ в районе Авдеевки огонь вела БМП противника, а по Троицкому, Новоселовке Второй и Каменке – снайперы.
На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреляли Новоалександровку и Новозвановку.
Источник: www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, обстрел, АТО, боевики, ВСУ
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