Боевики нанесли урон военным

13.02.2017 09:48

Противник действует наиболее активно на двух направлениях

За минувшие сутки боевики 67 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов, сообщает Штаб военной операции, один украинский боец был ранен.

Как и прежде, ожесточенное противостояние не утихает на Мариупольском направлении. Здесь под огонь минометов различных калибров попали Павлополь, Новотроицкое и Красногоровка. Гранатометов и стрелкового оружия – Павлополь, Новотроицкое, Гнутово, Новогригорьевка, Чермалык, Николаевка, Лебединское, Водяное и Широкино. По Новотроицкому и Марьинке огонь также вели снайперы, а по Новогригорьевке – БМП.

На Донецком направлении противник из минометов обстрелял Верхнеторецкое и Авдеевку. Из гранатометов и стрелкового оружия – Зайцево, Пески, Новоселовку Вторую, Каменку, Луганское. По позициям ВСУ в районе Авдеевки огонь вела БМП противника, а по Троицкому, Новоселовке Второй и Каменке – снайперы.

На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреляли Новоалександровку и Новозвановку.

Источник: www.segodnya.ua