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Архив - Донецкая область

Ходаковский заявил, что Россия ограничила ввоз угля из ОРДЛО

13.02.2017 15:45
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Ходаковский заявил, что Россия ограничила ввоз угля из ОРДЛО

Экс-командир батальона «Восток» Александр Ходаковский заявил, что Россия ограничила ввоз угля из оккупированного Донбасса с целью защиты своей угледобычи, сообщает интернет-издание «ДонПресс».
В частности, он отметил: «Начали мы поставлять, например, неконтролируемые объемы угля в Россию — в отношении нас ввели квоты, потому что в России тоже есть добыча угля в Ростовской области, и мы подрываем экономику Южного федерального округа».



Теги: Россия, Донбасс, уголь, Ходаковский, ОРДЛО
 
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