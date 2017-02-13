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Ходаковский заявил, что Россия ограничила ввоз угля из ОРДЛО
13.02.2017 15:45
Экс-командир батальона «Восток» Александр Ходаковский заявил, что Россия ограничила ввоз угля из оккупированного Донбасса с целью защиты своей угледобычи, сообщает интернет-издание «ДонПресс».
В частности, он отметил: «Начали мы поставлять, например, неконтролируемые объемы угля в Россию — в отношении нас ввели квоты, потому что в России тоже есть добыча угля в Ростовской области, и мы подрываем экономику Южного федерального округа».
Теги: Россия, Донбасс, уголь, Ходаковский, ОРДЛО
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