Мариупольского «Сталевара» одели в вышиванку (ВИДЕО)

13.02.2017 17:18

Сегодня один из символов Мариуполя, памятник сталевару на въезде в город, нарядился в вышиванку.

Инициаторами и вдохновителями акции стала Молодежная организации комбината им. Ильича. А приурочили такой сюрприз для мариупольцев к юбилею ММКИ - 120-летию.



"Наш сталевар, и наш комбинат в целом, не только стоит на страже укрощенного металла, но и стоит на границе между огнем и миром, олицетворяет собой флагмана металлургии Украины - комбинат им. Ильича. Сталевар в вышиванке символизирует, что он работает не только на благо экономики нашей страны, но и является истинным патриотом", - сказал представитель молодежной организации комбината им. Ильича Андрей Степаненко.

По словам Степаненко, в изготовлении вышиванки принимали участие ветераны комбината. А помогали им в реализации частные компании Мариуполя.

Наряжали скульптуру с помощью вышки и закрепляли веревками. Весь процесс облачения занял около 50 минут.

Шить украинский наряд пришлось немного дольше по времени. Процесс изготовления занял шесть дней. В нем были задействованы рекламное агентство "Крабофф" и швейное предприятие "Марита". Самое сложное в этой работе было снять замеры. Их делали с помощью геодезиста, в пургу и сильный мороз. Тем не менее, удалось все сделать очень точно. Вышиванка, что называется, пришлась впору.