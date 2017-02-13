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Мариупольского «Сталевара» одели в вышиванку (ВИДЕО)
Сегодня один из символов Мариуполя, памятник сталевару на въезде в город, нарядился в вышиванку.
Инициаторами и вдохновителями акции стала Молодежная организации комбината им. Ильича. А приурочили такой сюрприз для мариупольцев к юбилею ММКИ - 120-летию.
"Наш сталевар, и наш комбинат в целом, не только стоит на страже укрощенного металла, но и стоит на границе между огнем и миром, олицетворяет собой флагмана металлургии Украины - комбинат им. Ильича. Сталевар в вышиванке символизирует, что он работает не только на благо экономики нашей страны, но и является истинным патриотом", - сказал представитель молодежной организации комбината им. Ильича Андрей Степаненко.
По словам Степаненко, в изготовлении вышиванки принимали участие ветераны комбината. А помогали им в реализации частные компании Мариуполя.
Наряжали скульптуру с помощью вышки и закрепляли веревками. Весь процесс облачения занял около 50 минут.
Шить украинский наряд пришлось немного дольше по времени. Процесс изготовления занял шесть дней. В нем были задействованы рекламное агентство "Крабофф" и швейное предприятие "Марита". Самое сложное в этой работе было снять замеры. Их делали с помощью геодезиста, в пургу и сильный мороз. Тем не менее, удалось все сделать очень точно. Вышиванка, что называется, пришлась впору.
Напомним, что в 2014 г. мариупольские активисты нарисовали узор украинской вышиванки на груди памятника сталевару.
Источник: 0629.com.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, сталевар, вышиванка
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