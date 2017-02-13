Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Мариупольского «Сталевара» одели в вышиванку (ВИДЕО)

13.02.2017 17:18
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Мариупольского «Сталевара» одели в вышиванку (ВИДЕО)

Сегодня один из символов Мариуполя, памятник сталевару на въезде в город, нарядился в вышиванку.

Инициаторами и вдохновителями акции стала Молодежная организации комбината им. Ильича. А приурочили такой сюрприз для мариупольцев к юбилею ММКИ - 120-летию.

"Наш сталевар, и наш комбинат в целом, не только стоит на страже укрощенного  металла, но и стоит на границе между огнем и миром, олицетворяет собой флагмана металлургии Украины - комбинат им. Ильича. Сталевар в вышиванке символизирует, что он работает не только на благо экономики нашей страны, но и является истинным патриотом", - сказал представитель молодежной организации комбината им. Ильича Андрей Степаненко.

По словам Степаненко, в изготовлении вышиванки принимали участие ветераны комбината. А помогали им в реализации частные компании Мариуполя.

Наряжали скульптуру с помощью вышки и закрепляли веревками. Весь процесс облачения занял около 50 минут.

Шить украинский наряд пришлось немного дольше по времени. Процесс изготовления занял шесть дней. В нем были задействованы рекламное агентство "Крабофф" и швейное предприятие "Марита". Самое сложное в этой работе было снять замеры. Их делали с помощью геодезиста, в пургу и сильный мороз. Тем не менее, удалось все сделать очень точно. Вышиванка, что называется, пришлась впору.

Напомним, что в 2014 г. мариупольские активисты нарисовали узор украинской вышиванки на груди памятника сталевару.

 

Источник:  0629.com.ua



Теги: Донбасс, Мариуполь, сталевар, вышиванка
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх