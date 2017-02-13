На Светлодарской дуге зафиксированы действия групп снайперов противника, - ИС

13.02.2017 22:00

По оперативным данным группы ИС, в районе Светлодарской дуги – спорадические обстрелы из 82-мм миномётов, стрелковое оружие и группы снайперов на участке Нижнее Лозовое – Молочный. Обстрелы (пулемёты и ЗУ-23-2) в районе Троицкого и Рассадок.

Миномёты (в том числе, 120-мм, эпизодически) на участке Новозвановка, Золотое, станковые гранатомёты в районе Катериновки и на участке Новотошковка – Крымское, АГС-ы в районе Станицы Луганской и стрелковое оружие - в районе Жёлтого.

Источник: sprotyv.info