Главная / Новости / Донецкая область / На Светлодарской дуге зафиксированы действия групп снайперов противника, - ИС
Последние новости раздела
- Под Горловкой противник ведет обстрелы из «Градов» и «Васильков», - ИС18:38
- В СМИ просочилась информация о главных поставщиках угля из ЛДНР18:17
- Мариупольского «Сталевара» одели в вышиванку (ВИДЕО)17:18
- Ходаковский заявил, что Россия ограничила ввоз угля из ОРДЛО15:45
- В Донецке "заминировали" здание Ворошиловской райадминистрации14:50
- Захар Прилепин возглавил в "ДНР" батальон, чтобы идти на Киев13:20
- В Авдеевку возвращаются люди: инфраструктура полностью восстановлена10:48
- Сводка ИС: на ряде участков оккупанты подтянули к передовой оперативно-тактические резервы10:25
- Боевики нанесли урон военным09:48
- Полиция сообщила о крупном "улове" террористов на Донбассе07:25
На Светлодарской дуге зафиксированы действия групп снайперов противника, - ИС
13.02.2017 22:00
По оперативным данным группы ИС, в районе Светлодарской дуги – спорадические обстрелы из 82-мм миномётов, стрелковое оружие и группы снайперов на участке Нижнее Лозовое – Молочный. Обстрелы (пулемёты и ЗУ-23-2) в районе Троицкого и Рассадок.
Миномёты (в том числе, 120-мм, эпизодически) на участке Новозвановка, Золотое, станковые гранатомёты в районе Катериновки и на участке Новотошковка – Крымское, АГС-ы в районе Станицы Луганской и стрелковое оружие - в районе Жёлтого.
Источник: sprotyv.info
Теги: Донбасс, снайпер, Светлодарская дуга
Читайте также:
- "4 орка хотели нас "покосить" - защитник Украины о ночной вылазке в тыл врага
- Приезд Медведева в Донецк обойдется без снайперов
- В районе Авдеевской промзоны от пули снайпера погиб боец ВСУ
- Будущий снайпер вырос в интернате. Воюет в адвеевской промзоне. Сегодня стал Героем Украины
- Для гостей Евро-2012 в Донецке подготовят спецтакси
- Канонизация - вещь недешевая: за причисление к лику святых в Ватикане берут 750 тысяч евро
- Под Горловкой противник ведет обстрелы из «Градов» и «Васильков», - ИС18:38
- В СМИ просочилась информация о главных поставщиках угля из ЛДНР18:17
- Мариупольского «Сталевара» одели в вышиванку (ВИДЕО)17:18
- Ходаковский заявил, что Россия ограничила ввоз угля из ОРДЛО15:45
- В Донецке "заминировали" здание Ворошиловской райадминистрации14:50
- Захар Прилепин возглавил в "ДНР" батальон, чтобы идти на Киев13:20
- В Авдеевку возвращаются люди: инфраструктура полностью восстановлена10:48
- Сводка ИС: на ряде участков оккупанты подтянули к передовой оперативно-тактические резервы10:25
- Боевики нанесли урон военным09:48
- Полиция сообщила о крупном "улове" террористов на Донбассе07:25
- «Не только Путин»: Саакашвили назвал человека, виновного в войне в Украине21:49
- Киберполиция заблокировала игру созданную в РФ для доведения детей до самоубийства21:35
- Сотрясение мозга и перелом затылочной кости: пьяная няня уронила младенца21:15
- Разрушение крупнейшей дамбы в США: появились кадры с места катастрофы (ВИДЕО)20:51
- В Енергетичному штабі визначилися щодо надзвичайної ситуації20:38
- Энергоштаб дал прогноз по веерным отключениям света в Украине20:28
- Евровидение-2017: где купить билеты и на какие шоу пойти20:20
- Хлеб подорожает: скоро будем платить, как в Европе20:03
- ВСУ може поповнитися кримськотатарським батальйоном19:48
- На “Євробаченні” вибухнув небувалий скандал19:33
- Как избавиться от неприятного запаха подмышек: научный метод16:37
- Как правильно считать калории: 5 распространенных ошибок09:15
- 7 секретов быстрого решения проблем07:48
- Фініки для мозкової активності07:03
- Какие подарки на День влюбленных не обрадуют21:38
- Врачи бьют тревогу: Это геноцид украинцев. Лечить людей дальше становится невозможным21:14
- В США плата за отопление ниже, чем в Украине13:46
- Продукты из Китая, которые могут убить13:07
- Ученые выяснили, почему раньше помидоры были вкуснее22:15
- Ученые выяснили, когда снятся вещие сны21:53
- Украина получила страшное предупреждение из России
- "Пацаны, вы умерли не зря, нас боятся" - синий Захарченко на похоронах боевика Гиви (ВИДЕО)
- Названа причина, по которой мать выкинула 3-летнего сына с окна 7-го этажа в Киеве
- Жириновский заявлениями о Донбассе сразил даже видавшего виды пропагандиста Соловьева на росТВ (ВИДЕО)
- Согласовано "спокойное" возвращение "ЛДНР" в Украину, от восстановления Донбасса Кремль пытается увильнуть - российский пропагандист
- Ходаковский своим фото подтвердил, что силы АТО закрепились на новых позициях под Донецком
- "Если ВСУ нанесут удар всей мощью, то "армии ЛДНР" сомнут в течение суток - двух" - Стрелков
- Кто может пересекать блокпосты Донбасса вне очереди
- Несчастные они по своей сути, хотя многие и ватные - Роман Бочкала
- Комбат "Грузинского легиона" ответил на угрозу Захарченко отомстить за Гиви