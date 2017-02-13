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На Светлодарской дуге зафиксированы действия групп снайперов противника, - ИС

13.02.2017 22:00
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На Светлодарской дуге зафиксированы действия групп снайперов противника, - ИС

По оперативным данным группы ИС, в районе Светлодарской дуги – спорадические обстрелы из 82-мм миномётов, стрелковое оружие и группы снайперов на участке Нижнее Лозовое – Молочный. Обстрелы (пулемёты и ЗУ-23-2) в районе Троицкого и Рассадок.

 Миномёты (в том числе, 120-мм, эпизодически) на участке Новозвановка, Золотое, станковые гранатомёты в районе Катериновки и на участке Новотошковка – Крымское, АГС-ы в районе Станицы Луганской и стрелковое оружие - в районе Жёлтого.

 

Источник:  sprotyv.info



Теги: Донбасс, снайпер, Светлодарская дуга
 
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