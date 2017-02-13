Полиция сообщила о крупном "улове" террористов на Донбассе

13.02.2017 07:25

В Донецкой области с начала 2017 года объявлено о подозрении 35 участникам пророссийских незаконных вооруженных формирований, задержан 31 боевик, в розыск объявлены четверо.

Об этом сообщает отдел коммуникации управления полиции области, пишет "Обозреватель".

Один из участников бандформирования "Казачий союз "Область войска Донского" был задержан на КПВВ "Пищевик" при пересечении линии разграничения, когда пытался попасть в Мариуполь.

"В перспективе его ждет до 8 лет лишения свободы, такое же наказание грозит еще 5 задержанным боевикам", - отметили в полиции.

Также полицейские собрали доказательства противоправной деятельности 6 участников НВФ в возрасте от 22 до 59 лет, среди них - жители Донецка, Лимана, Дружковки, Славянска, Новолуганского. Всем объявлено о подозрении, вскоре они предстанут перед судом", - рассказали правоохранители.

По всем фактам возбуждены уголовные производства по ч.2 ст.260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" Уголовного кодекса Украины.

Источник: from-ua.com