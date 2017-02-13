Сводка ИС: на ряде участков оккупанты подтянули к передовой оперативно-тактические резервы

Оперативные данные группы «Информационное Сопротивление».

В зоне АТО на Донбассе со стороны российско-террористических войск интенсивность и количество обстрелов не спадают, однако отмечается значительное снижение количества случаев использования оккупантами средств поражения, «запрещенных» Минскими договоренностями. В основном обстрелы ведутся из пехотного вооружения, также противник использует бронетехнику.

На протяжении прошедших выходных (11-12.02.2017) на Мариупольском направлении оккупанты вели обстрелы по передовым позициям сил АТО практически по всему приморскому участку (от Павлополя до Широкино). Используя автоматическое стрелковое вооружение, крупнокалиберные пулемёты, станковые и ручные гранатомёты, зенитные установки.

Неоднократно на данном направлении фиксировалось использование противником ББМ для обстрела передовых позиций украинских войск. Так, юго-западнее Саханки, оккупанты вели из двух БМП-2 интенсивный огонь штатными 30-мм автоматическими пушками с замаскированных позиций по передовым опорным пунктам ВСУ на высотах севернее Широкино. по восточной и северо-восточной окраине самого посёлка. В районе Пикузы (быв. Коминтерново) противник после миномётного обстрела попытался оттеснить боевое охранение ВСУ северо-западнее посёлка силами двух мелких пехотных групп – по 10-12 чел, при поддержке огня крупнокалиберных пулемётов. После открытия ответного огня группы противника отошли на исходный рубеж.

В районе Донецка с северной окраины Жилплощадки оккупанты вели огонь из БТР-а и БМП-2 в сторону передовых позиций сил АТО на юго-восточной и восточной окраинах Красногоровки, а также вели обстрелы из 120-мм миномётов со стороны Старомихайловки.

На участке от Песок до Троицкого (юго- западнее Горловки) - обстрелы с применением автоматического стрелкового оружия, крупнокалиберных пулемётов, станковых и ручных гранатомётов, эпизодическое применение 82-мм и 120-мм миномётов (в том числе автоматических 82-мм типа 2Б9 «Василёк») и по крайней мере дважды - установок типа «Град-П». Под обстрелами оказались «промзона» и юго-восточная часть Авдеевки, эпизодически удары - по старой Авдеевке, передовым позициям украинских войск на участке Пески-Водяное-Опытное, со стороны Васильевки - по позициям ВСУ на участке Весёлое – Новосёловка-2.

Активно оккупанты обстреливали позиции ВСУ на участке Майорск – Жованка – Зайцево (в том числе с применением 120-мм миномётов), обстрелы по северной части Доломитного, Гладосово, из стрелкового вооружения - на Травневом.

В районе Светлодарской дуги – спорадические обстрелы из 82-мм миномётов, стрелковое оружие и группы снайперов на участке Нижнее Лозовое – Молочный. Обстрелы (пулемёты и ЗУ-23-2) в районе Троицкого и Рассадок. Миномёты (в том числе, 120-мм, эпизодически) на участке Новозвановка, Золотое, станковые гранатомёты в районе Катериновки и на участке Новотошковка – Крымское, АГС-ы в районе Станицы Луганской и стрелковое оружие - в районе Жёлтого.

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На целом ряде участков противник подтянул к передовой оперативно-тактические резервы:

- В районе Донецка новый усиленный батальон (батальонная тактическая группа, БТГ) противника развернут в районе Спартак – Путиловка (в течение 2-х суток перебрасывались по 6-8 единиц ББМ, в основном БМП и МТ-ЛБ, переброска шла за железную дорогу и Ясиноватское шоссе через Путиловку и Яковлевку);

- Развертывание еще одной БТГ зафиксировано на участке Александровка – Еленовка (в районе Александровки фиксировались колонны по 16-18 единиц автотранспорта и лёгкой бронетехники, в каждом случае за раз велась переброска сил и средств «мотострелковой роты»);

- Кроме того, в Петровском районе Донецка под видом ротации оккупанты усилили свою тактическую группу как минимум дополнительно ротой с бронетехникой (отмечались как на Жилплощадке, так и южнее Трудовских в районе улицы Петровского переброски групп оккупантов – по 3-4 грузовика, часто с СПГ, АГС-ами и 82-мм, 120-мм миномётами, 2-3 единицы ББМ – чаще всего БМП и МТ-ЛБ);

- Юго-западнее Кадиевки (быв.Стаханов), за первым эшелоном скрытно развернулся усиленный батальон (БТГ) оккупантов (в треугольнике Калиново – Весёлогоровка – Алмазная). На протяжении прошедших выходных в данный район наблюдались перемещения подразделений ротного уровня – было отмечено передвижение с юга и через Михайловскую развязку – Алчевск 24-25 единиц автотранспорта и бронетехники – БТР-ы и МТ-ЛБ.

На приморском направлении в районе н.п.Крещатицкое (быв. Красноармейское) и Патриотичного, а также севернее Новоазовска отмечается появление новых оборудованных артиллерийских позиций оккупантов. Противник оборудует для каждой своей батареи (арт.группы) сразу несколько огневых позиций, по которым «кочуют» орудия. Позиции стремятся занимать скрытно, преимущественно в ночное время суток. После огневых налетов артиллерия меняет позиции, либо сразу же выводится на небольшой период времени на территорию РФ для «отстаивания» (перемещения - также в ночное время).

Не смотря на задекларированное российским командованием «2 АК ЛНР» решение о прекращении с 9 февраля с.г. огня, противник продолжал наносить артиллерийские удары как по позициям Вооруженных Сил Украины, так и по гражданским объектам. В районе населенных пунктов Новоолександровкавка, Троицкое, Луганское, Зайцево, Верхнеторецкое и Водяное всего было зафиксировано около 200 обстрелов (порядка 2,5 тыс. мин и снарядов). Одновременно противник продолжает вооруженные провокации: пытаясь запугать местное население на оккупированных территориях и сформировать у него образ врага в лице ВС Украины, артиллерийскими подразделениями 4-й (Алчевск) и 7-й (Брянка) «отдельных мотострелковых бригад» российско-террористических войск, а также «отдельной артилерийской бригады 2-го АК ЛНР» (Хрустальный) наносились удары по населенным пунктам на временно оккупированных территориях: Ирмино, Первомайск, Желтое, Славяносербск и Суходол. Обстрелы населенных пунктов на территории, контролируемой самими оккупантами, осуществлялись во время проведения учений артиллерийских подразделений.

Вместе со снижением активности противника в плане уменьшения случаев использования тяжелых вооружений в последние 2-е суток, отмечается приведение в высшие степени боеготовности подразделений «1-го АК ДНР» и «2-го АК ЛНР», перевод войск на казарменное положение, проведение учений, инженерное оборудование дополнительных рубежей обороны. Это обусловлено подготовкой данных соединений к инспекторской проверке министерства обороны РФ, запланированной на вторую половину февраля с.г.

На временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей усилены контрразведывательные мероприятия, к проведению которых привлекаются штатные подразделения войск национальной гвардии России. По информации представителей т.н. “правоохранительных органов” Новоазовска, с 6 по 12 февраля с.г. в отделения “правоохранителей ДНР” поступило более 100 жалоб от граждан на жестокие действия российских военнослужащих, прежде всего лиц бурятской национальности, по отношению к мирному населению. Ранее, в конце января с.г., в район Новоазовска прибыло около 200 военнослужащих из состава войск национальной гвардии России из подразделений, постоянно дислоцирующихся в Республике Бурятия (РФ).

В период 9-12 февраля с.г. через пункт пропуска Изварино на временно оккупированную территорию Луганской области из РФ было переброшено около 10 ББМ и автобусов с т.н. «казаками» из состава «Всевеликого войска донского» (около 300 человек). 25 танков переброшено через н.п.Мариновка.