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В Авдеевку возвращаются люди: инфраструктура полностью восстановлена
Сегодняшняя ночь и сутки в городе прошли без обстрелов
Ночь в Авдеевке прошла спокойно. Об этом заявил председатель ВГА Павел Малыхин в эфире "112 Украина".
"Сегодняшняя ночь и сутки прошли спокойно. По городу обстрелов не было. Вчера изъявили желание и вернулись 22 человека – дети с родителями. В дальнейшем, если люди захотят возвращаться, – будем обеспечивать их", – сообщает председатель ВГА.
Также Малыхин заявил, что инфраструктура полностью восстановлена: "Все восстановлено, свет есть, вода, отопление есть. Канализация работает".
По словам Малыхина, единственная проблема, которая остается – это восстановление жилья граждан, которое было повреждено за весь период боевых действий.
Напомним, обстановка на фронте обострилась 29 января, когда пророссийские боевики усилили обстрелы промзоны в Авдеевке, в том числе используя реактивные системы залпового огня "Град". Интенсивные обстрелы проходили и на других участках фронта.
На прошлой неделе в результате боевых действий в Авдеевке пострадало 179 объектов жилого и нежилого фонда, продолжают работу ремонтные бригады.
Источник: segodnya.ua
Теги: Донбасс, Авдеевка, инфраструктура, восстановление, возвращение
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