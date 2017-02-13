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Захар Прилепин возглавил в "ДНР" батальон, чтобы идти на Киев
Российский писатель Захар Прилепин стал так называемым заместителем командира батальона по работе с личным составом террористической организации ДНР, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
По словам Прилепина, батальон начал формироваться летом 2016 года, он принадлежит полку специального назначения "армии" террористов.
Отвечая на вопрос о том, участвовал ли он в боях в составе батальона, писатель отметил, что "политрук - это не воспитатель в детском саду".
"Если вы понимаете, о чем вообще спрашиваете, - я, будучи замкомбата, не могу не принимать участия ни в чем. Батальон находится непосредственно на линии соприкосновения, выполняет боевые задачи", - сказал Прилепин.
В интервью "Комсомольская правда" Прилепин заявил, что конечной целью войны на Донбассе является Киев.
"Киев – конечная цель. Скрывать не станем. … Киев – русский город. Русский украинский город. Наше дело маленькое. Наверху решат", - заявил писатель.
Теги: Донбасс, ДНР, батальон, Захар Прилепин
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