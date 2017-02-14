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15 февраля в Кременчуге встретятся "Донбасс" и "Кременчук"

14.02.2017 19:12
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15 февраля в Кременчуге встретятся "Донбасс" и "Кременчук"

15 февраля в Кременчуге на Арене "Айсберг" пройдет центральный поединок тура с участием лидеров чемпионата – "Кременчука" и "Донбасса".

Матч начнется в 18:45, а в прямом эфире встречу покажет спортивный телеканал XSPORT. Это будет уже восьмая встреча команд в регулярной части чемпионата сезона-2016/17.

Напомним, что для всех желающих ХК "Донбасс" организовывает коллективный просмотр матча в "Pizza-bar" Route 20, Дружковка.

 


Фото: donbass.ua

Теги: Донбасс, игра, хоккей, команда
 
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