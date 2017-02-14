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Басурин признал фейковость "ДНР" и то, что жители оккупированного Донбасса являются гражданами Украины

14.02.2017 19:06
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Басурин признал фейковость "ДНР" и то, что жители оккупированного Донбасса являются гражданами Украины

Представитель незаконных вооруженных формирований «ДНР» Эдуард Басурин заявляет, что группировка надеется на политическое, а не военное решение конфликта на Донбассе. В интервью российскому изданию «Известия» он признал, что жители неподконтрольной территории юридически являются гражданами Украины. 

«А мы везде говорим, что завершить этот процесс военным путем невозможно. Юридически мы - граждане Украины», - сказал он. 

Басурин считает, что если военные действия продолжатся, «разрозненную территорию объединить будет практически невозможно». 

«Проблемой должны заниматься политики. Другого выхода нет», - добавил он, обвинив в очередной раз украинское правительство в пропаганде и поддержке конфликта.

Напомним, «ДНР» выдает всем желающим свои «паспорта».


Фото: donbass.ua

Теги: Украина, Донбасс, война, гражданство, ДНР, Басурин
 
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