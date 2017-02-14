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Блокада Донбасса: кому выгодно и почему страдают украинцы по обе стороны разграничения (ВИДЕО)
14.02.2017 17:38
В Европейском Союзе обеспокоены тем, что из-за блокады в зоне АТО в первую очередь пострадает население по обе стороны линии разграничения. Об этом глава представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли заявил в своем выступлении на форуме "Приоритеты года реформ", - сообщает LIGA.net.
"Мы переживаем из-за блокады железной дороги в последние две недели. Мы знаем, что это не простая ситуация. Мы знаем, что есть контрабанда. Но то, что происходит в последние недели свидетельствует о том, что первой жертвой становится население, которое находится по обе стороны линии столкновения. И это то, чего не должно быть", - сказал он.
Фото: donbass.ua/
Теги: Донбасс, война, блокада, выгода
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