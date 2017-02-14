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Архив - Донецкая область

Блокада Донбасса: нардеп Парасюк сделал шокирующее заявление

14.02.2017 16:28
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Блокада Донбасса: нардеп Парасюк сделал шокирующее заявление

Нардеп Владимир Парасюк на заседании общественного совета в Краматорске призвал физически уничтожить лидера движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука, передает сайт "Новости Донбасса".

"Я считаю, что Медведчука нужно уничтожить физически, этим должны заниматься спецслужбы", - сказал нардеп.

Он назвал ложью информацию о том, что блокаду Донбасса поддерживает Виктор Медведчук.

При этом говоря о блокировании грузовых перевозок на линии разграничения он отметил, что "это не пиар" и следующим шагом станет полная блокада России на всей линии соприкосновения и на границе в Харьковской области.

Также присутствующий на заседании общественного совета нардеп Константин Гришин (Семен Семенченко) заявил, что "энергетику нужно вернуть государству".

Напомним, в конце января 2017 года участники добровольческих батальонов на Донбассе начали блокаду жд-сообщений и заблокировали 3 ключевые ветки перевозки угля. В Луганской области перекрыто движение по железной дороге на линиях "Луганск-Лисичанск" в районе станции Светланово и направление "Горское-Золотое".

По факту блокирования жд-сообщений в Донецкой области было открыто 4 уголовных производства.

 



Фото: novosti.dn.ua

Теги: Донбасс, Владимир, убийство, блокада, народный депутат, Медведчук
 
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