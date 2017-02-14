Блокада Донбасса: политика или "наезд" на бизнес Ахметова?

14.02.2017 20:46

На неподконтрольной территории Украины сепаратисты приняли решение о национализации активов украинского олигарха Рината Ахметова. Не утихают страсти также вокруг "Киевэнерго" и тарифов. О том, как это может отразиться на империи украинского олигарха, Корреспондент.net спросил у экспертов.

Активисты блокируют поставки угля с Донбасса. Идет этот уголь в основном на электростанции Ахметова.

Олигарха критикуют и за формулу "Роттердам плюс", которая применяется в цене на уголь из зоны АТО.

Пока власти обещают веерные отключения электричества, по мнению секретаря парламентского комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Виктории Войцицкой нездоровый ажиотаж на энергорынке спровоцирован действиями как раз компании ДТЭК Ахметова.

Эта же компания является как добытчиком основной массы угля в Донбассе, так и его потребителем.

"Угрозы веерных отключений для промышленности и населения я расцениваю как шантаж со стороны ДТЭК, что создает энергетически небезопасную ситуацию для всей страны. Подобная ситуация некоторое время тому назад возникла в банковском секторе из-за Приватбанка, который в итоге был национализирован. Значит, при подобных обстоятельствах в энергетике нужно вернуться к идее национализации еще раз, но не строить "бизнес наи крови", - заявила Войцицкая в комментарии изданию “Страна”.

А профильному министерству она советует, пока запасы на ТЭС еще значительны, заняться организацией закупок угля за рубежом.

Как считает директор Центра политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, подобные попытки атаки на Ахметова предпринимались и раньше, проблема здесь в другом.

"Сепаратисты хотят перевести все зарегистрированные в Украине предприятия перевести на местную регистрацию, чтобы они платили налоги внутри. Подчеркну, что ахметовские предприятия являются украинскими и платят налоги Украине и работают на украинскую экономику", - отметил Фесенко.

Что касается вопроса "Киевэнерго", то здесь, по словам эксперта, есть проблем, связанная с тарифами и это претензии обоснованные.

"Есть подозрения в завышении этих тарифов либо в очень легковесном подходе, но в данном случае это претензии не к Ахметову, а к самой кампании. Это разные темы", - отметил Фесенко.

Сейчас также рассматривается версия того, что блокада железных путей на Донбассе является своеобразным наездом на олигарха.

"Есть версия, что здесь есть интересы конкурентов Ахметова, тех кто хочет сесть на торговлю углем. Но есть и политическая, связанная с тем, что давление на него может быть своеобразной местью России и его пророссийской позиции. За то, что Ахметов не хочет идти на уступки в Оппозиционном блоке", - отметил Фесенко.

В частности, внутри этой политической силы, по словам политолога, происходит серьезный конфликт.

"Ахметовские люди выступили за создание партии, за разделение Оппоблока, навязывают как партнера по Оппоблоку Виктора Медведчука. А Ахметов хочет остаться ключевой фигурой, либо в Оппоблоке, либо самостоятельно. И эта ситуация тоже может быть причиной и обстрелов Авдеевского коксохима, и наезд на торговлю углем. Как это не парадоксально, воинствующие патриоты могут работать, сами того не подозревая, в российских интересах", - подчеркнул он.

Эта ситуация может разрешиться созданием партии Ахметова, но внутри Оппоблока, но сама фракция разделяться не будет. Будет группа депутатов, ориентирующихся на Рината Ахметова, и группа депутатов, ориентирующаяся на Сергея Левочкина и Виктора Медведчука.

Руководитель Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко отмечает, что споры ведутся вокруг стоимости угля, а вот в отношении "Метинвест" вообще нет каких-либо проблем, поскольку компания дает стабильную прибыль.

"Между Ахметовым и государством существует нейтральные отношения. Они пока что не заходят на поле друг друга пытаются взаимодействовать без особой эйфории. Вряд ли Порошенко будет делать нечто направленное на то, чтобы забрать у Ахметова предприятия. Наступления на права бизнеса не воспринимаются ни в одной стране мира. Если Порошенко сойдет с этого пути, ему придется с кислым лицом встречаться со своими партнерами на Западе, для которых это неприемлемо", - подчеркнул Бондаренко.