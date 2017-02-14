- Сторонница "русского мира" Чичерина представила новый клип об оккупантах Донбасса (ВИДЕО)15:43
- Блокада Донбасса угрожает безопасности Украины - Гройсман15:24
- ОБСЕ увидела в оккупированном Донецке тяжелую технику боевиков15:13
- На позиции ВСУ вблизи Мариуполя упало около 200 мин15:06
- Оккупанты прячут военную технику в детских садах и больницах15:00
- "Люди, которые в 2014 стартанули с того положения, в котором были" - Ходаковский охарактеризовал Захарченко и ДНРовскую "элиту"14:56
- Штаб блокады Донбасса заявил, что угля на Краматорской и Славянской ТЭЦ хватит до конца марта14:32
- Блокада Донбасса: заблокированы три основные железнодорожные ветки14:17
- Выборы на оккупированном Донбассе возможны через 10 лет - экс-советник ООН 14:10
- Один украинский военный ранен в зоне АТО за сутки13:53
Блокада Донбасса угрожает безопасности Украины - Гройсман
Премьер-министр Владимир Гройсман выступает против блокады поставок угля с оккупированных территорий. Об этом он заявил, выступая во время заседания Кабинета министров во вторник с отчетом, сообщает "Украинская правда".
"Треть, более 30% электроэнергии в дома украинских граждан производится из угля. Такие города, как Киев, Харьков, Черкассы, Чернигов из угля вырабатывают тепло для граждан. Мы потребляем такого угля 24 миллиона тон в год", – сказал он.
Антрацитовый уголь добывается на неподконтрольных территориях востока Украины.
"Для того, чтобы провести модернизацию и отказаться от этот угля – перейти, например, на газовую группу, которая добывается в регионах подконтрольных, нам требуется 3-5 лет и еще каждый год инвестиции в размере не менее 15 миллиардов гривен", – сказал премьер.
Но, по его словам, такая зависимость постоянно уменьшается: "Мы замещаем газ, мы начали добывать украинский газ, мы уменьшили падение добычи газа в Украине. Системный подход даст возможность диверсифицировать и поставки угля".
"Когда речь идет о блокаде, я категорически против любой контрабанды, и результат этой борьбы –18 миллиардов плюсом денег в бюджет. Я согласен с тем, что надо остановить перемещение товаров контрабандой не только по железной дороге, но и другим транспортом через линию размежевания", – заявил Гройсман.
"Но когда речь идет о вопросе национальной безопасности Украины, о том, что люди в домах должны получить нормальное тепло и электроэнергию, о том, что продолжается отопительный сезон…", – добавил он.
По словам премьера, правительство качественно подготовилось к отопительному сезону, но некоторые украинцы собственными руками "хотят сорвать отопительный сезон, побуждают веерные отключения".
"Это недопустимо. Надо разграничить борьбу с контрабандой и борьбу с украинским народом", – заявил Гройсман.
Кроме того, он подчеркнул, что надо позаботиться об украинской металлургии, в которой работают 300 тысяч людей.
"Я убежден, что критический импорт, минимальный набор продукции, который мы получаем из украинских недр, мы можем абсолютно спокойно сегодня использовать. Кроме того, от этого зависит украинская металлургия, в которой работают 300 тысяч людей", – сказал он.
"Если Авдеевский коксохим мог остановиться от обстрелов россиян, то сегодня он может остановиться, потому что у него нет необходимого сырья для продолжения работы. И я подчеркиваю, что никто не имеет права на этом спекулировать", – заявил премьер.
Фото: 112.ua/
Теги: Украина, Донбасс, безопасность, блокада, Гройсман
- Сторонница "русского мира" Чичерина представила новый клип об оккупантах Донбасса (ВИДЕО)15:43
- Блокада Донбасса угрожает безопасности Украины - Гройсман15:24
- ОБСЕ увидела в оккупированном Донецке тяжелую технику боевиков15:13
- На позиции ВСУ вблизи Мариуполя упало около 200 мин15:06
- Оккупанты прячут военную технику в детских садах и больницах15:00
- "Люди, которые в 2014 стартанули с того положения, в котором были" - Ходаковский охарактеризовал Захарченко и ДНРовскую "элиту"14:56
- Штаб блокады Донбасса заявил, что угля на Краматорской и Славянской ТЭЦ хватит до конца марта14:32
- Блокада Донбасса: заблокированы три основные железнодорожные ветки14:17
- Выборы на оккупированном Донбассе возможны через 10 лет - экс-советник ООН 14:10
- Один украинский военный ранен в зоне АТО за сутки13:53
- Королева Великобритании открыла в Лондоне Центр защиты от хакеров15:55
- Сторонница "русского мира" Чичерина представила новый клип об оккупантах Донбасса (ВИДЕО)15:43
- Гройсман назвал Тимошенко "мамой украинской коррупции" и обвинил ее в уничтожении Украины15:39
- Блокада Донбасса угрожает безопасности Украины - Гройсман15:24
- ОБСЕ увидела в оккупированном Донецке тяжелую технику боевиков15:13
- На позиции ВСУ вблизи Мариуполя упало около 200 мин15:06
- Оккупанты прячут военную технику в детских садах и больницах15:00
- "Люди, которые в 2014 стартанули с того положения, в котором были" - Ходаковский охарактеризовал Захарченко и ДНРовскую "элиту"14:56
- Как научиться правильно экономить и платить за коммуналку меньше - советы экспертовменьше14:43
- В Малайзии убили брата Северокорейского диктатора Ким Чен Ына14:38
- Как избавиться от неприятного запаха подмышек: научный метод16:37
- Как правильно считать калории: 5 распространенных ошибок09:15
- 7 секретов быстрого решения проблем07:48
- Фініки для мозкової активності07:03
- Какие подарки на День влюбленных не обрадуют21:38
- Врачи бьют тревогу: Это геноцид украинцев. Лечить людей дальше становится невозможным21:14
- В США плата за отопление ниже, чем в Украине13:46
- Продукты из Китая, которые могут убить13:07
- Ученые выяснили, почему раньше помидоры были вкуснее22:15
- Ученые выяснили, когда снятся вещие сны21:53
- Украина получила страшное предупреждение из России
- Названа причина, по которой мать выкинула 3-летнего сына с окна 7-го этажа в Киеве
- «Не только Путин»: Саакашвили назвал человека, виновного в войне в Украине
- Ходаковский своим фото подтвердил, что силы АТО закрепились на новых позициях под Донецком
- Кто может пересекать блокпосты Донбасса вне очереди
- Бунт в центре Киева: к чему готовиться киевлянам
- Ходаковский поблагодарил украинскую сторону за эвакуацию трупов боевиков под Авдеевкой
- Несчастные они по своей сути, хотя многие и ватные - Роман Бочкала
- Комбат "Грузинского легиона" ответил на угрозу Захарченко отомстить за Гиви
- В России призвали немедленно начать отстреливать вернувшихся "отпускников" с Донбасса