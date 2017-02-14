Блокада Донбасса: заблокированы три основные железнодорожные ветки

14.02.2017 14:17

В рамках торговой блокады на Донбассе в настоящее время заблокированы три основные железнодорожные ветки. Об этом сообщает штаб блокады в Facebook, передает 112.ua.

Так, в Луганской области железнодорожное сообщение заблокировано в районе станции Светланово и н.п. Горское-Золотое. Блокада осуществляется уже 20 дней. За это время пресекли перемещение около 14 400 вагонов (около 250 поездов).

В Донецкой области ж/д сообщение заблокировано в районе Бахмута уже 12 дней. За это время не пропустили около 7200 вагонов (около 120 поездов).

Также в Донецкой области блокируется движение грузовых поездов в районе станции Кривой Торец. Блокада осуществляется 4 дня, за это время не пропустили 12 500 вагонов (около 210 поездов).

В штабе заявляют, что руководство донецкой полиции готовит силовой разгон участников блокады, но, полицейские якобы отказываются принимать в этом участие.

В Минэнергоугля заявляют о том, что из-за блокады наблюдается дефицит антрацитового угля, что может повлечь за собой введение чрезвычайного положения на энергорынке. Премьер-министр Владимир Гройсман сегодня на заседании Кабмина согласился с необходимостью борьбы с контрабандой товаров через линию разграничения, однако назвал недопустимым возможный срыв отопительного сезона.