Боевики показали последствия утреннего взрыва в Донецке на ДКЗХ (ВИДЕО)

14.02.2017 19:44

В сети появились кадры с места взрыва в Донецке. Ранее сообщалось, что взрыв произошел в районе ремонтного цеха Донецкого казенного завода химизделий (Куйбышевский район). В незаконной организации «ДНР» заявляют, что взрыв стал последствием обстрела из крупнокалиберного оружия. Боевики винят в обстреле украинских военных.



На камеру одного из каналов, подчиненных «ДНР» мужчина в военной форме на месте происшествия заявил, что «опасного, химически зараженного воздуха нет».





