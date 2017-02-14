Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Боевики показали последствия утреннего взрыва в Донецке на ДКЗХ (ВИДЕО)

14.02.2017 19:44
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Боевики показали последствия утреннего взрыва в Донецке на ДКЗХ (ВИДЕО)

В сети появились кадры с места взрыва в Донецке. Ранее сообщалось, что взрыв произошел в районе ремонтного цеха Донецкого казенного завода химизделий (Куйбышевский район). В незаконной организации «ДНР» заявляют, что взрыв стал последствием обстрела из крупнокалиберного оружия. Боевики винят в обстреле украинских военных.

На камеру одного из каналов, подчиненных «ДНР» мужчина в военной форме на месте происшествия заявил, что «опасного, химически зараженного воздуха нет».




Фото: donbass.ua

Теги: Донецк, Донбасс, последствия, взрыв, завод
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх