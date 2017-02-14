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Боевики за сутки 72 обстреляли позиции сил АТО, 1 военнослужащий ранен
За прошедшие суки боевики 72 раза провели обстрелы позиций Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции, в результате чего один украинский военнослужащий получил ранения, сообщает пресс-служба штаба АТО.
"Российско-оккупационные войска упорно нарушают режим тишины, обстреливая наши позиции из тяжелого вооружения", - говорится в сообщении на официальной странице штаба АТО в Фейсбук.
В частности, на Донецком направлении боевики вели огонь по Пескам из артиллерии калибра 122 мм, по Невельскому, Верхнеторецкому, Авдеевке и Троицкому – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, по Невельскому, Зайцево, Пескам, Новолуганскому, Верхнеторецкому, Новоселовке Второй и Луганскому – из гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, по Невельскому вел огонь снайпер.
На Мариупольском направлении боевики вели обстрелы из артиллерии калибра 122 мм, танков, БМП и БТР по Водяному, из минометов – по Павлополю, Красногоровке, Широкино, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – по Лебединскому, Богдановке, Павлополю и Широкино. Кроме того, по Широкино вели огонь БМП и снайпер.
На Луганском направлении боевики обстреляли позиции сил АТО в окрестностях Крымского, Валуйского, Новоалександровки и Станицы Луганской из минометов калибра 82 мм и гранатометов.
Фото: https://twitter.com/?
Теги: Донбасс, война, боевики, обстрелы
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