Боевики за сутки 72 обстреляли позиции сил АТО, 1 военнослужащий ранен

14.02.2017 07:12

За прошедшие суки боевики 72 раза провели обстрелы позиций Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции, в результате чего один украинский военнослужащий получил ранения, сообщает пресс-служба штаба АТО.

"Российско-оккупационные войска упорно нарушают режим тишины, обстреливая наши позиции из тяжелого вооружения", - говорится в сообщении на официальной странице штаба АТО в Фейсбук.

В частности, на Донецком направлении боевики вели огонь по Пескам из артиллерии калибра 122 мм, по Невельскому, Верхнеторецкому, Авдеевке и Троицкому – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, по Невельскому, Зайцево, Пескам, Новолуганскому, Верхнеторецкому, Новоселовке Второй и Луганскому – из гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, по Невельскому вел огонь снайпер.

На Мариупольском направлении боевики вели обстрелы из артиллерии калибра 122 мм, танков, БМП и БТР по Водяному, из минометов – по Павлополю, Красногоровке, Широкино, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – по Лебединскому, Богдановке, Павлополю и Широкино. Кроме того, по Широкино вели огонь БМП и снайпер.

На Луганском направлении боевики обстреляли позиции сил АТО в окрестностях Крымского, Валуйского, Новоалександровки и Станицы Луганской из минометов калибра 82 мм и гранатометов.