Главная / Новости / Донецкая область / Бойовики обстріляли свої передові позиції на Донбасі і звинуватили у цьому українських військових
Последние новости раздела
- СБУ задержала боевика "ДНР", приехавшего за украинской пенсией (ВИДЕО)12:59
- Очередной победный бред Захарченко: главарь "ДНР" обещает захват Днепра и Харькова (ВИДЕО)12:26
- Сегодня Европарламент собирается на экстренное заседание по Донбассу12:12
- Бойовики обстріляли свої передові позиції на Донбасі і звинуватили у цьому українських військових11:55
- В Донецке бурно обсуждают мощный взрыв на ДКЗХИ и якобы обстрелы ВСУ11:44
- Боевики назвали подразделение ВСУ, которое защищало Авдеевку, Бессмертным полком (ВИДЕО)11:05
- ВСУ показали, как защищают Широкино (ВИДЕО)10:56
- Освобождение из плена украинских военных - Киев готов к любым компромиссам 10:43
- "Власти Донецка" подтвердили взрыв на базе боевиков 10:37
- ДНРовцы открыли огонь, кода патруль ОБСЕ обнаружил запрещенное вооружение на их территории10:27
Бойовики обстріляли свої передові позиції на Донбасі і звинуватили у цьому українських військових
14.02.2017 11:55
Про це повідомляється на сторінці Головного управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.
«Військовослужбовці 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК (Донецьк) ЗС РФ обстріляли свої передові позиції з великокаліберних кулеметів», - йдеться у повідомленні.
Водночас, наголошують у розвідці, командування окупантів звинуватило в обстрілі сили АТО.
Фото: https://www.unian.ua/
Теги: Донбасс, обвинение, поза, боевики, ВСУ, обстрелы
Читайте также:
- Власти "ДНР" обвинили ВСУ в обстреле Донецка
- Пророссийские боевики обвинили ВСУ в массовых обстрелах и заявили о пострадавших
- Боевики обвиняют ВСУ в значительных разрушениях Донецка
- "Можно называть это "ползучим наступлением", - офицер ВСУ о продвижении украинской армии
- Ситуация крайне обострилась, - пресс-центр АТО
- Как донбасские боевики обстреливают ВСУ и наделяют их недюжинной силой
- Очередной победный бред Захарченко: главарь "ДНР" обещает захват Днепра и Харькова (ВИДЕО)12:26
- Сегодня Европарламент собирается на экстренное заседание по Донбассу12:12
- Бойовики обстріляли свої передові позиції на Донбасі і звинуватили у цьому українських військових11:55
- В Донецке бурно обсуждают мощный взрыв на ДКЗХИ и якобы обстрелы ВСУ11:44
- Боевики назвали подразделение ВСУ, которое защищало Авдеевку, Бессмертным полком (ВИДЕО)11:05
- ВСУ показали, как защищают Широкино (ВИДЕО)10:56
- Освобождение из плена украинских военных - Киев готов к любым компромиссам 10:43
- "Власти Донецка" подтвердили взрыв на базе боевиков 10:37
- ДНРовцы открыли огонь, кода патруль ОБСЕ обнаружил запрещенное вооружение на их территории10:27
- Организаторы блокады Донбасса угрожают "национализацией" предприятий, в случае веерных отключений электричества09:41
- Сколько платят за коммуналку украинцы и жители соседних стран12:47
- Очередной победный бред Захарченко: главарь "ДНР" обещает захват Днепра и Харькова (ВИДЕО)12:26
- Сегодня Европарламент собирается на экстренное заседание по Донбассу12:12
- "Отчаянная домохозяйка" заявила о завершении актерской карьеры12:00
- Бойовики обстріляли свої передові позиції на Донбасі і звинуватили у цьому українських військових11:55
- В Донецке бурно обсуждают мощный взрыв на ДКЗХИ и якобы обстрелы ВСУ11:44
- Япония протестует против присвоения ряду Курильских островов российских названий11:38
- Летающий автомобиль впервые поступил в продажу (ВИДЕО)11:20
- Боевики назвали подразделение ВСУ, которое защищало Авдеевку, Бессмертным полком (ВИДЕО)11:05
- ВСУ показали, как защищают Широкино (ВИДЕО)10:56
- Как избавиться от неприятного запаха подмышек: научный метод16:37
- Как правильно считать калории: 5 распространенных ошибок09:15
- 7 секретов быстрого решения проблем07:48
- Фініки для мозкової активності07:03
- Какие подарки на День влюбленных не обрадуют21:38
- Врачи бьют тревогу: Это геноцид украинцев. Лечить людей дальше становится невозможным21:14
- В США плата за отопление ниже, чем в Украине13:46
- Продукты из Китая, которые могут убить13:07
- Ученые выяснили, почему раньше помидоры были вкуснее22:15
- Ученые выяснили, когда снятся вещие сны21:53
- Украина получила страшное предупреждение из России
- Названа причина, по которой мать выкинула 3-летнего сына с окна 7-го этажа в Киеве
- Ходаковский своим фото подтвердил, что силы АТО закрепились на новых позициях под Донецком
- «Не только Путин»: Саакашвили назвал человека, виновного в войне в Украине
- Кто может пересекать блокпосты Донбасса вне очереди
- Бунт в центре Киева: к чему готовиться киевлянам
- Несчастные они по своей сути, хотя многие и ватные - Роман Бочкала
- Комбат "Грузинского легиона" ответил на угрозу Захарченко отомстить за Гиви
- В России призвали немедленно начать отстреливать вернувшихся "отпускников" с Донбасса
- Продукты из Китая, которые могут убить