Бойовики обстріляли свої передові позиції на Донбасі і звинуватили у цьому українських військових

14.02.2017 11:55

Про це повідомляється на сторінці Головного управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.

«Військовослужбовці 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК (Донецьк) ЗС РФ обстріляли свої передові позиції з великокаліберних кулеметів», - йдеться у повідомленні.

Водночас, наголошують у розвідці, командування окупантів звинуватило в обстрілі сили АТО.





