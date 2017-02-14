Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Бойовики обстріляли свої передові позиції на Донбасі і звинуватили у цьому українських військових

14.02.2017 11:55
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Бойовики обстріляли свої передові позиції на Донбасі і звинуватили у цьому українських військових

 Про це повідомляється на сторінці Головного управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.

 «Військовослужбовці 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК (Донецьк) ЗС РФ обстріляли свої передові позиції з великокаліберних кулеметів», - йдеться у повідомленні.

Водночас, наголошують у розвідці, командування окупантів звинуватило в обстрілі сили АТО. 



Фото: https://www.unian.ua/

Теги: Донбасс, обвинение, поза, боевики, ВСУ, обстрелы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх