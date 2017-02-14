Бывший вице-губернатор Донецкой области объявлен в розыск по делу о сепаратизме

14.02.2017 21:08

Бывший генерал Службы безопасности Украины объявлен в международный розыск из-за обвинений в сепаратизме. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, передает сайт novosti.dn.ua.



Шевченковский районный суд разрешил проведение заочного расследования в уголовном производстве против бывшего чиновника СБУ. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры в уголовном производстве, которое ранее расследовало следственное управление СБУ.



Бывший генерал обвиняется в нарушении трех частей статьи 109 Уголовного кодекса Украины. По данным следствия, по предварительному сговору он через СМИ призывал к насильственному изменению, свержению конституционного строя и к захвату государственной власти.



Вероятно, речь идет о бывшем генерале СБУ Александре Третьяке, который в 2015 году перешел на сторону боевиков «ДНР». Как заявляли в «МГБ ДНР», Третьяк призвал жителей Украины добиваться смещения власти, установленной после побега президента Виктора Януковича в 2014 году.

В прошлом Третьяк - первый заместитель начальника управления СБУ в Донецкой области, вице-губернатор Донецкой области, начальник управления СБУ в Луганской области. Во время акций на Евромайданеон вышел на пенсию.



Как писал журналист Денис Казанский, украинскими силовиками был взят в плен сын Третьяка, обменом которого генерал СБУ занимался летом 2015 года. По его словам, после обмена Третьяк отправился вместе с ним в неподконтрольные украинскому правительству районы Донецкой области.

