- Еврокомиссар по гуманитарным вопросам на следующей неделе посетит Донбасс21:39
- Трамп очікує від Кремля повернення Криму Україні 21:25
- У людей на оккупированном Донбассе жизнь может усложниться в разы - в Верховной Раде зарегистрирован новый законопроект21:14
- Бывший вице-губернатор Донецкой области объявлен в розыск по делу о сепаратизме21:08
- Блокада Донбасса: политика или "наезд" на бизнес Ахметова? 20:46
- Метель, сильный ветер, снег - в Донецкой области ожидается резкое ухудшение погоды20:21
- В одной из квартир Мариуполя работала лаборатория по производству наркотиков19:57
- Боевики показали последствия утреннего взрыва в Донецке на ДКЗХ (ВИДЕО)19:44
- С начала суток боевики 26 раз открывали огонь в зоне АТО, потерь среди украинских военных нет 19:21
- 15 февраля в Кременчуге встретятся "Донбасс" и "Кременчук"19:12
Бывший вице-губернатор Донецкой области объявлен в розыск по делу о сепаратизме
Бывший генерал Службы безопасности Украины объявлен в международный розыск из-за обвинений в сепаратизме. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, передает сайт novosti.dn.ua.
Шевченковский районный суд разрешил проведение заочного расследования в уголовном производстве против бывшего чиновника СБУ. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры в уголовном производстве, которое ранее расследовало следственное управление СБУ.
Бывший генерал обвиняется в нарушении трех частей статьи 109 Уголовного кодекса Украины. По данным следствия, по предварительному сговору он через СМИ призывал к насильственному изменению, свержению конституционного строя и к захвату государственной власти.
Вероятно, речь идет о бывшем генерале СБУ Александре Третьяке, который в 2015 году перешел на сторону боевиков «ДНР». Как заявляли в «МГБ ДНР», Третьяк призвал жителей Украины добиваться смещения власти, установленной после побега президента Виктора Януковича в 2014 году.
В прошлом Третьяк - первый заместитель начальника управления СБУ в Донецкой области, вице-губернатор Донецкой области, начальник управления СБУ в Луганской области. Во время акций на Евромайданеон вышел на пенсию.
Как писал журналист Денис Казанский, украинскими силовиками был взят в плен сын Третьяка, обменом которого генерал СБУ занимался летом 2015 года. По его словам, после обмена Третьяк отправился вместе с ним в неподконтрольные украинскому правительству районы Донецкой области.
Фото: novosti.dn.ua/
Теги: Донбасс, розыск, генерал, сепаратизм
- В Донецке ищут пропавшего мексиканца (ФОТО)
- Мариупольские оперативники разыскали преступников, сбежавших из города (ФОТО)
- В Донецкой области возникли проблемы с мобильной связью
- В Горловке боевики грозят убить российского генерала "за безжалостное отношение к подчиненным"
- В Горловке ищут грабителя банка. Вознаграждение гарантируется
- Горловскими террористами руководит российский генерал-майор Тимофеев
- Еврокомиссар по гуманитарным вопросам на следующей неделе посетит Донбасс21:39
- Трамп очікує від Кремля повернення Криму Україні 21:25
- У людей на оккупированном Донбассе жизнь может усложниться в разы - в Верховной Раде зарегистрирован новый законопроект21:14
- Бывший вице-губернатор Донецкой области объявлен в розыск по делу о сепаратизме21:08
- Блокада Донбасса: политика или "наезд" на бизнес Ахметова? 20:46
- Метель, сильный ветер, снег - в Донецкой области ожидается резкое ухудшение погоды20:21
- Алчевский меткомбинат приостановил работу20:11
- В одной из квартир Мариуполя работала лаборатория по производству наркотиков19:57
- Боевики показали последствия утреннего взрыва в Донецке на ДКЗХ (ВИДЕО)19:44
- С начала суток боевики 26 раз открывали огонь в зоне АТО, потерь среди украинских военных нет 19:21
- Генштаб РФ начал внезапную проверку боевой готовности российских войск21:53
- Еврокомиссар по гуманитарным вопросам на следующей неделе посетит Донбасс21:39
- Советы эксперта: где хранить деньги, если они есть21:33
- Трамп очікує від Кремля повернення Криму Україні 21:25
- У людей на оккупированном Донбассе жизнь может усложниться в разы - в Верховной Раде зарегистрирован новый законопроект21:14
- Бывший вице-губернатор Донецкой области объявлен в розыск по делу о сепаратизме21:08
- Блокада Донбасса: политика или "наезд" на бизнес Ахметова? 20:46
- Украинцам станет не выгодно работать после выхода на пенсию20:39
- Метель, сильный ветер, снег - в Донецкой области ожидается резкое ухудшение погоды20:21
- Алчевский меткомбинат приостановил работу20:11
- Как избавиться от неприятного запаха подмышек: научный метод16:37
- Как правильно считать калории: 5 распространенных ошибок09:15
- 7 секретов быстрого решения проблем07:48
- Фініки для мозкової активності07:03
- Какие подарки на День влюбленных не обрадуют21:38
- Врачи бьют тревогу: Это геноцид украинцев. Лечить людей дальше становится невозможным21:14
- В США плата за отопление ниже, чем в Украине13:46
- Продукты из Китая, которые могут убить13:07
- Ученые выяснили, почему раньше помидоры были вкуснее22:15
- Ученые выяснили, когда снятся вещие сны21:53
- Украина получила страшное предупреждение из России
- «Не только Путин»: Саакашвили назвал человека, виновного в войне в Украине
- Названа причина, по которой мать выкинула 3-летнего сына с окна 7-го этажа в Киеве
- Ходаковский поблагодарил украинскую сторону за эвакуацию трупов боевиков под Авдеевкой
- Ходаковский своим фото подтвердил, что силы АТО закрепились на новых позициях под Донецком
- Бунт в центре Киева: к чему готовиться киевлянам
- Кто может пересекать блокпосты Донбасса вне очереди
- Несчастные они по своей сути, хотя многие и ватные - Роман Бочкала
- В России призвали немедленно начать отстреливать вернувшихся "отпускников" с Донбасса
- Комбат "Грузинского легиона" ответил на угрозу Захарченко отомстить за Гиви